В Украине уже более 49 тысяч больных коронавирусом. Бывшие звезды киевского "Динамо" заболели COVID-19. В Киеве ослабили карантинные ограничения. ВОЗ остановила испытания трех препаратов против коронавируса. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 6 июля

Статистика распространения COVID-19 в Украине

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 543 новых больных коронавирусом и еще 13 смертей в результате болезни. Зато выписали 327 пациентов.

Днем ранее Новости о коронавирусе 5 июля: другой тип вируса в Украине и угрозы Трампа Китаю

Отметим, что уменьшение заболеваемости наблюдается в начале каждой недели, ведь на выходных лаборатории обычно делают меньше тестов. За последние сутки в стране провели 10 709 тестирований на выявление коронавируса, 6 696 из которых методом ПЦР, а еще 4 013 методом ИФА.

С начала пандемии в Украине обнаружили 49 043 случая COVID-19. К сожалению, 1 262 пациента умерли от осложнений, вызванных болезнью. Из позитивных новостей – 21 703 человека смогли преодолеть коронавирус.

Коронавирус COVID-19 в областях Украины 6 июля

Винницкая область – 1 967 (1 334 выздоровели);

Волынская область – 2 752 (847 выздоровели);

Днепропетровская область – 1 115 (977 выздоровели);

Донецкая область – 681 (173 выздоровели);

Житомирская область – 1 468 (950 выздоровели);

Закарпатская область – 3 375 (1 001 выздоровел);

Запорожская область – 597 (444 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 2 700 (1 173 выздоровели);

Киев – 5 602 (1 809 выздоровели);

Киевская область – 2 789 (1 512 выздоровели);

Кировоградская область – 659 (561 выздоровел);

Луганская область – 84 (64 выздоровели);

Львовская область – 6 301 (965 выздоровели);

Николаевская область – 461 (310 выздоровели);

Одесская область – 1 883 (827 выздоровели);

Полтавская область – 324 (274 выздоровели);

Ровненская область – 4 190 (2 079 выздоровели);

Сумская область – 321 (248 выздоровели);

Тернопольская область – 2 101 (1 275 выздоровели);

Харьковская область – 2 371 (1 224 выздоровели);

Херсонская область – 196 (182 выздоровели);

Хмельницкая область – 842 (594 выздоровели);

Черкасская область – 670 (517 выздоровели);

Черновицкая область – 5 018 (2 218 выздоровели);

Черниговская область – 576 (145 выздоровели).

COVID-19 в Вооруженных силах Украины: от коронавируса сейчас лечатся 164 военных, еще 519 находятся на самоизоляции из-за контакта с больными. С начала пандемии уже успел выздороветь 381 военнослужащий. К сожалению, 5 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

от коронавируса сейчас лечатся 164 военных, еще 519 находятся на самоизоляции из-за контакта с больными. С начала пандемии уже успел выздороветь 381 военнослужащий. К сожалению, 5 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. Коронавирус среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 40 медработников. Всего с начала года коронавирусом заболели 7 030 медиков, 4 406 из которых уже выздоровели. Известно о не менее 43 летальных случаях среди работников медицинской сферы.

Главные новости о коронавирусе в Украине

8 областей не готовы к ослаблению карантина

В связи с эпидемиологической ситуацию по состоянию на 6 июля к следующему этапу ослабления карантина не готовы такие области:

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Ровненская область,

Тернопольская область,

Харьковская область,

Черниговская область.



Правила пребывания на пляже во время пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала

Ресторанам и кинотеатрам Киева разрешили работать после 22:00

Ранее в Киеве действовало ограничение, запрещающее работу общественных заведений после 22 часов. Местные власти разрешили ресторанам, кафе и кинотеатрам работать вечером и ночью. В то же время до сих пор остается ограничение по работе развлекательных заведений и проведению развлекательных мероприятий. Они до сих пор могут работать только до 22 часов.

Футболисты Милевский и Хачериди заразились коронавирусом

Бывшие звезды киевского Динамо Артем Милевский и Евгений Хачериди заразились коронавирусом в Беларуси, где играют за "Динамо" Брест.

Новости о коронавирусе в мире 7 июля

Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире COVID-19 обнаружили у 11 464 626 человек. 6 188 349 пациентов уже выздоровели, но 534 571 больной умер.

Актуально ВОЗ прекратила испытания нескольких препаратов от коронавируса

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 2 888 730;

Бразилия – 1 603 055;

Индия – 697 413;

Россия – 686 777;

Перу – 302 718.

Исследования коронавируса

Коронавирус мог возникнуть раньше, но находиться в "спящем режиме"

Ученый из Оксфорда доктор Том Джефферсон считает, что коронавирус появился раньше до его зафиксированной вспышки. По его словам, заболеваемость в Китае произошла из-за благоприятных условий для вируса. COVID-19 мог действовать во всем мире и активизировался, когда условия окружающей среды стали пригодными для его процветания. Он добавил, что в мире есть много вирусов, которые активны и проявляют себя при благоприятных условиях.

ВОЗ прекратила испытания нескольких препаратов от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о прекращении испытания трех препаратов – гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира. Испытания показали, что эти препараты не вызывают снижения смертности от коронавируса.



Куда могут полететь украинцы / Инфографика 24 канала