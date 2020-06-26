Сегодня в Украине зафиксировали наибольшее количество за время эпидемии больных коронавирусной инфекцией. Львовщина в очередной раз возглавила антирейтинг. В ВОЗ сомневаются относительно эффективности будущей вакцины против COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 июня.

Новости про коронавирус в Украине 26 июня

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Статистика больных 26 июня

За прошедшие сутки в Украине обнаружили рекордное количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 1109. Больше всего случаев заражений COVID-19 вновь зафиксировали на Львовщине – 209.

С начала эпидемии COVID-19 зафиксировано 41 117 случаев инфицирования. За минувшие сутки в стране скончались еще 19 человек, всего в Украине – 1089 летальных случаев. В целом 18 299 больных смогли преодолеть болезнь.

Количество больных медиков: 6420. Выздоровели – 3850.

Коронавирус в ВСУ: болеют 153 военных.

Количество больных коронавирусом в областях Украины

Львовская область – 4836 (+209)

Киев – 4726 (+113)

Черновицкая область – 4582 (+51)

Ровенская область – 3364 (+116)

Закарпатская область – 2547 (+93)

Киевская область – 2419 (+46)

Ивано-Франковская область – 2217 (+46)

Волынская область – 2096 (+72)

Харьковская область – 1993 (+46)

Тернопольская область – 1857 (+42)

Винницкая область – 1788 (+35)

Одесская область – 1529 (+64)

Житомирская область – 1366 (+29)

Днепропетровская область – 1081 (+12)

Хмельницкая область – 724 (+79)

Кировоградская область – 640 (+4)

Черкасская область – 627 (+11)

Запорожская область – 561

Черниговская область – 514 (+8)

Донецкая область – 412 (+13)

Николаевская область – 384 (+7)

Полтавская область – 304 (+3)

Сумская область – 284 (+7)

Херсонская область – 190 (+2)

Луганская область – 76 (+1)

Количество летальных случаев в Украине

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Черновицкая область – 178 (+1)

Львовская область – 126 (+3)

Киев – 102 (+1)

Ивано-Франковская область – 99 (+1)

Харьковская область – 74 (+3)

Закарпатская область – 73 (+3)

Ровенская область – 66 (+2)

Волынская область – 59 (+2)

Киевская область – 48

Кировоградская область – 31

Винницкая область – 28

Тернопольская область – 27

Житомирская область – 27 (+1)

Днепропетровская область – 23

Черкасская область – 23 (+1)

Одесская область – 21

Запорожская область – 17

Хмельницкая область – 15

Полтавская область – 13

Черниговская область – 10

Николаевская область – 9

Донецкая область – 9 (+1)

Сумская область – 5

Херсонская область – 3

Луганская область – 0

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 26 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабление карантина такие регионы:

Киев;

Волынская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область.



Карантин продлили до 31 июля: что изменится / Инфографика 24 канала

Реальное количество больных может быть больше

Эксминистр экономики Тимофей Милованов, ссылаясь на исследования Киевской школы экономики (KSE), в эфире 24 канала сказал, что реально в Украине коронавирусом заболели 150 тысяч человек.

"Вторая волна вспышки в Украине есть, она началась после того, как начали снимать ограничения. Инкубационный период составляет где-то 2 недели. Первые ограничения начали снимать 11 ма, и если добавить 2 – 3 недели и несколько недель на тестирование, то мы видим что уже сейчас у нас есть рекорды", – сказал Милованок.



Почему снова могут усилить карантин / инфографика 24 канала

Многие украинцы считают, что коронавирус создали искусственно

Социологи провели опрос в конце мая – начале июня среди украинцев.

66% опрошенных считают, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Каждый третий респондент (37%) считает, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и / или ущерб отдельным странам". Еще 29% выбрали вариант, что коронавирус "сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью". Лишь 18% соглашаются с тем, что коронавирус явился естественным путем и затем распространился.

У тренера "Волыни" Тлумака обнаружили COVID-19

У главного тренера "Волыни" Андрея Тлумака диагностирован коронавирус. Тлумак отсутствовал у руля луцкого клуба на матчи Первой лиги с "Черноморцем", который состоялся 25 июня.

Вспышка на "Троещине"

В Киеве на вещевом рынке "Троещина" зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Коронавирус обнаружили у 5 работников вещевого рынка.

Пациенты имеют легкое течение инфекции и лечатся дома под наблюдением врачей. Рынок продолжает работать в обычном режиме.

Новости про коронавирус в мире 26 июня

В ВОЗ сомневаются в эффективности вакцины

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус выразил сомнение, что ученые смогут разработать эффективную вакцину от коронавируса. По его мнению, если вакцину все же разработают, существует большая вероятность того, что год она не будет доступна для использования.

Нет гарантий, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19. Было бы очень сложно с уверенностью сказать, что у нас будет вакцина,

– заявил глава ВОЗ.

Самоизоляция повлияла на увеличение количества мужчин с импотенцией

Пандемия COVID-19 повлияла на значительное увеличение числа мужчин, страдающих от эректильной дисфункции.

Всплеск импотенции эксперты связывают со стрессом и злоупотребление алкоголем, которые наблюдаются при жесткой самоизоляции,

Цифровой сервис предоставления медицинских услуг Superdrug Online Doctor в Великобритании сообщил об увеличении спроса на средства от импотенции на 13% с мая этого года.

Обнаружили влияние пандемии на употребление наркотиков

В ООН сообщили, что количество людей, употребляющих наркотики, ежегодно растет. Сейчас наркотические вещества принимают почти 300 миллионов людей по всему миру.

Отмечается, что из-за роста уровня безработицы и других факторов во время пандемии коронавируса беднейшие слои населения окажутся еще более уязвимыми к употреблению и производству наркотических веществ, а также к наркоторговле.