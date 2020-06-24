В Украине продолжается вторая волна COVID-19, количество инфицированных по состоянию на 23 июня – более 38 тысяч. Самая сложная ситуация сейчас на Львовщине, глава Минздрава Максим Степанов пригрозил массовыми увольнениями медицинского руководства области. О старте второй волны коронавируса заявили также в Южной Корее. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире за 23 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 23 июня

Статистика распространения коронавируса

За последние сутки в Украине обнаружили еще 833 случая заражения SARS-CoV-2. От начала пандемии в Украине зарегистрировали 38 074 больных COVID-19.

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Увы, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 23 летальных случая во время течения коронавируса. Всего от начала года в Украине умерли 1 035 пациентов с COVID-19.

Зато поправились 16 956 человек, из которых 314 больных побороли недуг за минувшие сутки.

Общее количество больных – 38 074. Вчера в Украине выявили 833 новых случая заражения коронавирусом.

Области с самой сложной эпидемиологической ситуацией

Очередной антирекорд и больше всего новых больных (+240) вновь зарегистрировали на Львовщине.

Несколько меньше, но также много новых случаев заражения зафиксировали на Закарпатье (+103), в Ровненской области (+75), а также в Киеве (+61) и на Буковине (+62).

За прошедшие сутки в Украине провели 19 404 тестирования, из них 9 900 исследований методом ПЦР, а также 9 504 исследования методом ИФА.

Минздрав назвал три региона, где могут ввести более жесткий карантин

В трех регионах Украины критическая ситуация с распространением коронавирусной болезни. В них могут ввести более жесткий карантин, речь идет про Львовскую, Волынскую и Закарпатскую области.

Важно Критическая ситуация: в Минздраве назвали три региона, где могут ввести более жесткий карантин

Ситуация с инфицированием медиков: COVID-19 в Украине заболели 6 138 медиков, по меньшей мере 40 из них умерли от осложнений.

Коронавирус в рядах ВСУ: коронавирусом болеют 154 военных. К сожалению, пятеро больных умерли.

COVID-19 в областях Украины 23 июня:

Винницкая область – 1 690;

Волынская область – 1 894;

Днепропетровская область – 1 049;

Донецкая область – 368;

Житомирская область – 1 295;

Закарпатская область – 2 291;

Запорожская область – 555;

Ивано-Франковская область – 2 091;

Кировоградская область – 631;

Киев – 4 429;

Киевская область – 2 285;

Львовская область – 4 220;

Луганская область – 73;

Николаевская область – 366;

Одесская область – 1 333;

Полтавская область – 296;

Ровненская область – 3 038;

Сумская область – 263;

Тернопольская область – 1 744;

Харьковская область – 1 844;

Херсонская область – 188;

Хмельницкая область – 622;

Черновицкая область – 4 419;

Черкасская область – 605;

Черниговская область – 485.

Главные новости о коронавирусе в Украине

В Киеве кафе и ресторанам разрешили принимать посетителей внутри

В столице заведения общественного питания уже могут принимать клиентов не только на летних террасах, но и внутри помещения. В то же время кафе и рестораны еще не будут работать на полную, в частности детские комнаты не откроются, а массовые мероприятия на более чем 10 человек, например свадьбы, не разрешены.

Акутально Кафе и рестораны в Киеве уже могут принимать посетителей внутри

Украина стала государством в "красной зоне" COVID-19

Украина попала в "красную зону" стран из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией. Суточный показатель новых инфицированных стабильно высокий – выше 40 случаев в сутки на 100 тысяч населения.

Что означает "красная зона" COVID-19?

Странами "красной зоны" считаются страны, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тысяч населения. В Украине же такой показатель по состоянию на 23 июня составляет 46,8.

Новые правила туризма для украинцев в ​​условиях пандемии

Министерство здравоохранения Украины обнародовало список правил для тех, кто собирается на отдых за границу. Украинские туристы смогут выехать на иностранные курорты только после 1 июля.

План действий туристов:

Прежде всего украинцам нужно проверить сроки открытия границ страны, которая их интересует, а также информацию о том, какие существуют правила въезда для иностранцев в условиях пандемии.

В целях безопасности зарегистрироваться в системе "Друг", чтобы посольство Украины в другой стране могло оказать помощь в случае необходимости. Сообщать госорганам о поездке не требуется.

Если правилам той страны, в которую отправляется турист, установлено медицинское обследование, то его нужно будет пройти до поездки.

Больше о требованиях к туристам Отдых за границей летом 2020: новые правила для украинцев в ​​условиях пандемии

В Киеве ИФА-тесты стали обязательными для работников торговых сетей

23 июня КГГА опубликовала протокол проведения ИФА-тестирования работников торговых сетей Киева. Соответствующее решение принял штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Тестировать будут работников:

торговых сетей,

заведений общественного питания,

сферы бытового обслуживания.

Важно! Организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами должны владельцы и руководители этих учреждений один раз в месяц.

Антирекорд Львовщины и критика медицинского руководства области от Минздрава

Глава Минздрава Максим Степанов посетил Львовскую область с рабочим визитом, чтобы выяснить причину резкого всплеска заболеваемости, ведь именно во Львовской области сейчас регистрируют наивысший суточный прирост инфицированных.

После рабочего визита Степанов заявил, что ситуация в регионе требует от Минздрава принятия ряда срочных и взвешенных решений и кадровых изменений.

Степанов обнаружил такие недостатки на Львовщине:

Большая очередь на тестирование. Иногда пациенты ожидали результатов по 7-10 дней.

Медленно проходят эпидемиологические расследования, а особенно по медработникам. Из 268 начатых эпидемиологических расследований завершены только 3.

Плохая обеспеченность лекарственными средствами.

Пренебрежение индивидуальными средствами в общественных местах, в частности в транспорте.

Актуально Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: новые данные

"Массовый психоз": из Харьковского диспансера массово уволились медики

Из Харьковского областного диспансера, который перепрофилировали для больных COVID-19, уволилась часть медперсонала – с больными согласились работать только 16 медиков.

По словам директора, изначально планировалось, что около 70 человек будут работать с инфицированными коронавирусом, но по мере того, как наступал момент, что повезут больных, отказалось людей 40, а затем еще 15.

Когда получат выплаты семьи погибших от коронавируса медиков

Страховые выплаты семьям медиков, которые работали с больными коронавирусом и умерли, стартуют после установления причины смерти врачей. Эпидемиологические расследования смертей уже начались.

Страховые выплаты предусмотрены в таких случаях:

1 млн 576 тысяч гривен – семьям медработников в случае их гибели от коронавируса, которым они заболели во время выполнения профессиональных обязанностей.

210 тысяч гривен – если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19.

Выплаты в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика коронавирусом.

Новости о коронавирусе в мире за 22 июня

В мире более 9 миллионов случаев заражения COVID-19. Согласно данным онлайн-карты Университета Джонса Хопкинса, сейчас в мире зарегистрированы 9 115 878 случаев заболевания COVID-19. Из них 4 544 196 больных выздоровели, а 472 541 умер.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 2 312 302;

Бразилия – 1 106 470;

Россия – 599 705;

Индия – 440 215;

Великобритания – 306 761.

Южная Корея объявила о второй волне COVID-19 в стране

Корейский центр контроля и профилактики заболеваний (KCDC) заявил, что в Южной Корее уже идет вторая волна вспышки коронавируса. Первая волна закончилась в апреле после того, как количество новых случаев ежедневно уменьшалось примерно до 10 или ниже в течение нескольких дней. Зато с начала мая заболеваемость снова резко возросла.

В Корее рассчитывают, что наибольший всплеск заболеваемости произойдет в осенние и зимние месяцы. Следовательно, органы здравоохранения страны готовят достаточно койкомест для борьбы с масштабным распространением болезни.

В Мексике у новорожденных тройняшек обнаружили коронавирус

В Мексике зафиксировали беспрецедентный случай. У новорожденной тройни диагностировали коронавирус.

Двое новорожденных, мальчик и девочка, имеют легкую форму заболевания и находятся в больнице в штате Сан-Луис-Потоси. Но второй мальчик нуждается в лечении от респираторного заболевания.

Сейчас медицинские эксперты исследуют, как младенцы могли заразиться и могло ли это произойти через плаценту матери.

Авиакомпании объявили о прекращении продажи алкоголя на борту самолетов

Из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 авиакомпании из разных стран мира прекратили продажу алкоголя на борту самолетов.

Это нужно для того, чтобы минимизировать взаимодействие между экипажем и пассажирами и создать безопасные условия. Кроме того, это хороший способ продлить пребывание пассажиров в масках.

Ирландский лоукостер Ryanair, который летает из Украины, уже изменил правила. Вся еда теперь должна быть заказана и упакована предварительно, а алкоголь в меню не входит.

Кто поддержал запрет на продажу алкоголя на борту: easyJet и Virgin Australia, KLM в Европе, Delta Air Lines и American Airlines в США, австралийский авиаперевозчик Virgin Australia и гонконгский Cathay Pacifi. British Airways запретили продажу алкоголя только в экономическом классе. Украинские авиакомпании таких заявлений пока не озвучивали.

Исследования коронавируса

Установили, какой риск заболеть коронавирусом, если инфекцию обнаружили у соседа

Пожилые люди заражаются от близких гораздо чаще, чем молодежь. Ученые подчеркивают, что инфицированные становятся заразны до появления симптомов. Анализ базировался на данных о наблюдении за 349 больными COVID-19 и 1 964 людьми, с которыми они контактировали.

Инфицированные SARS-CoV-2 в этом исследовании редко передавали вирус людям вне своего дома и не членам семьи. Такая вероятность была всего 2,4%. В то же время, риск заражения среди жителей одного жилья была 17,1%, а среди родственников – 12,4%.

Самым высоким был риск заражения у людей в возрасте 60 лет и старше: при совместном проживании с инфицированным они болели в 28% случаев, а риск заразиться от родственников был 18,4%. Для молодых людей (20 лет и моложе) эти риски составляли соответственно 6,4% и 5,2%.

Российская вакцина от коронавируса вызвала побочные реакции у добровольцев

Первый этап изучения эффективности и безопасности вакцины против коронавируса стартовал в Москве, в Сеченивском университете 18 июня. В этот день прививки сделали первым 18 добровольцам. Они сообщили, что в первые часы некоторые из них почувствовали головную боль, также у них поднялась температура .В университете отметили, что такая реакция иногда случается и "характерна для других видов инъекций".

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Коронавирус может жить в пресных водоемах до 25 дней

Ученые из Польши и Великобритании обнаружили, что попадание сточных вод в природные пресные водоемы может играть роль во второй волне COVID-19.

Попадание сточных вод в пресные водоемы – опасное явление для окружающей среды и здоровья человека, поскольку загрязнение пресноводных систем патогенными микроорганизмами может иметь серьезные последствия.

Известно, что коронавирусы могут выживать в воде (к тому же холодная вода для них комфортнее, чем горячая), а вирусные частицы в канализации коррелируют с распространенностью инфекции среди населения.

Установили, что SARS-CoV-2 может оставаться жизнеспособным в течение 25 дней. А относительный риск заражения инфекцией через пресную воду зависит от степени использования воды в быту, погоды, местности и топографии района.

Например, если человек из страны повышенного риска выпьет 100 миллилитров загрязненной воды в течение 24 часов, то получит около 470 вирусных частиц и, скорее всего, заразится. Это равносильно одному или двум глоткам воды.

Чтобы, избежать инфицирования, воду из крана перед употреблением лучше прокипятить.