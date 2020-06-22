Количество больных коронавирусом в Украине превысило 36,5 тысячи, а количество летальных случаев превысило тысячу. Испания не будет впускать украинский на отдых. В Украине отмечают день медика – к поздравлениям присоединились Владимир Зеленский и Максим Степанов. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире за 21 июня.

Новости о коронавирус в Украине 21 июня

Статистика распространения коронавируса

Со вчерашнего дня в Украине обнаружили 735 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общая статистика случаев COVID-19 в стране выросла до 36 560.

Подробнее В Украине обнаружили 36 560 случаев коронавируса COVID-19

За минувшие сутки умерли еще 8 пациентов с COVID-19, в результате чего общая статистика смертности от коронавируса впервые превысила тысячу. С начала пандемии на территории страны умерли 1002 человека.

Но есть и хорошие новости, от общего количества больных выздоровели 16 509 пациентов.

Больше всего новых больных обнаружили на:

На Львовщине – 3780 (+101)

В Ровненщине – 2872 (+96)

На Закарпатье – 2149 (+80)

В Киеве – 4325 (+73)

На Буковине – 4324 (+56).

Со вчерашнего дня было проведено 12 932 теста на коронавирус. Из них 9 441 исследования методом ПЦР, а 3 491 исследования методом ИФА.

В Украине коронавирус обнаружили у 5998 медиков – это 16,4% от общего количества больных. 43 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. Но есть и хорошие новости, 3639 медработникам удалось выздороветь.

– это 16,4% от общего количества больных. 43 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. Но есть и хорошие новости, 3639 медработникам удалось выздороветь. В Вооруженных силах Украины на COVID-19 сейчас болеют 140 военнослужащих. К сожалению, пятеро заболевших скончались. В целом на изоляции находятся 420 человек. 263 военным удалось побороть болезнь.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 21 июня:

Винницкая область – 1647 (1001 выздоровели)

Волынская область – 1782 (548 выздоровели)

Днепропетровская область – 1042 (776 выздоровели)

Донецкая область – 362 (145 выздоровели)

Житомирская область – 1257 (633 выздоровели)

Закарпатская область – 2149 (842 выздоровели)

Запорожская область – 554 (391 выздоровел)

Ивано-Франковская область – 2015 (1071 выздоровел)

Киев – 4325 (1391 выздоровели)

Киевская область – 2208 (1065 выздоровели)

Кировоградская область – 620 (508 выздоровели)

Луганская область – 72 (53 выздоровели)

Львовская область – 3780 (668 выздоровели)

Николаевская область – 358 (265 выздоровели)

Одесская область – 1266 (551 выздоровели)

Полтавская область – 291 (262 выздоровели)

Ровненская область – 2872 (1505 выздоровели)

Сумская область – 257 (182 выздоровели)

Тернопольская область – 1688 (1063 выздоровели)

Харьковская область – 1805 (854 выздоровели)

Херсонская область – 186 (175 выздоровели)

Хмельницкая область – 622 (492 выздоровели)

Черкасская область – 603 (393 выздоровели)

Черновицкая область – 4324 (1563 выздоровели)

Черниговская область – 475 (112 выздоровели).

Киев и 9 областей не готовы к ослаблению карантина

В некоторых регионах ослабление карантина невозможно из-за нарушенной нормы показателя инцидентности. К следующему этапу ослабления карантина не готовы перейти следующие регионы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Ровненская область;

Тернопольская область;

Черновицкая область.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Степанов поздравил медиков с профессиональным праздником

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов поздравил медиков с Днем медицинского работника. Во время своего видеообращения он отметил, что сейчас медработники оказались в чрезвычайно сложных условиях и напомнил, что с сентября 2020 года зарплату повысят медицинским работникам всех звеньев.

Зеленский отметил госнаградами 122 медиков

Владимир Зеленский подписал указ о награждении госнаградами 122 медиков. Он также упомянул 43 медработника, отдавших свои жизни в борьбе с COVID-19 – их семьи должны получить соответствующие компенсации. Также президент сообщил, что кроме 6,5 миллиарда гривен для строительства приемных, правительство увеличивает расходы на медицину почти на 8 миллиардов гривен.

В Одессе усилили карантин

За прошедшие сутки в Одессе обнаружили 36 случаев заражения коронавирусом. Для предотвращения распространения болезни в области решили усилить карантин. В частности, жителям и гостям города запрещено находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

Какие усиления карантина введут в Одессе и области с 22 июня:

запрет работы детских заведений оздоровления и отдыха;

запрет на проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на 5 квадратных метров;

запрет посещения учебных заведений в группах более 10 человек;

ограниченное количество людей в общественном транспорте. Количество пассажиров должно соответствовать количеству мест для сидения;

перевозчики должны обеспечить водителей средствами защиты;

работодателям рекомендуют изменить график работы сотрудников, чтобы разгрузить транспорт в часы пик;

арендаторам пляжей обеспечить расстояние между шезлонгами не менее 1,5 метра;

рестораторам обеспечить расстояние между столиками не менее 4 метра и сидеть за ними могут максимум 4 человека.

Кроме того, с 22 июня одесские пляжи будут усиленно проверять на соблюдение требований карантина. Правоохранители будут жестко реагировать на выявленные нарушения.

Почему снова могут усилить карантин / Инфографика 24 канала

Актуально Три европейские авиакомпании возобновляют полеты в Украину: когда и куда

Новости о коронавирусе в мире за 21 июня

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в целом в мире 8 809 872 человек заболели коронавирусом. К сожалению, из-за болезни умерли 464 752 пациента. А 4 380 286 больных выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 2 555 119 (617460 выздоровели);

Бразилия – 1 032 913 (576779 выздоровели);

Россия – 583 879 (339142 выздоровели);

Индия – 410 451 (227 718 выздоровели;

Великобритания – 304 580 (1319 выздоровели).

Испания не откроет границы для украинцев

21 июня в Испании завершилось действие чрезвычайного положения и на следующий день страна открывает границы для путешественников. Попасть в Испанию могут туристы из всех стран Шенгенской зоны, кроме Португалии. Украинцы тоже пока не смогут пересечь испанскую границу как минимум до июля.

Вспышка коронавируса во время митинга Трампа

У 6 сотрудников предвыборной кампании Трампа, которые занимались организацией агитационного митинга в Тулсе, обнаружили коронавирус.

Трамп VS COVID-19

Дональд Трамп призвал уменьшить темпы тестирования на COVID-19 в США. По мнению американского президента, чем меньше тестов будут проводить – тем меньше больных будут выявлять.

Логично, однако медики, борясь за жизнь своих пациентов, похоже, не слишком прислушиваются к странным заявлений своего лидера.

Американцы уже провели более 25 миллионов тестирований.

Конечно, вы найдете больше случаев. Поэтому я сказал своим людям: "Замедлите тестирования, пожалуйста". А то они тестируют и снова тестируют, и тогда еще тестируют – люди не знают, что происходит,

– прокомментировал Трамп первую позицию США в мире по количеству инфицированных коронавирусом.

Три европейские авиакомпании возобновляют полеты в Украину

Turkish Airlines планирует вновь возобновить рейсы в Украину с 1 июля. А Ryanair и Swiss возобновили полеты в Киев уже с 21 июня.

Антикарантинные протесты в Гааге

В нидерландской Гааге демонстранты вышли на протест из-за ограничительных карантинных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19. Тысячи людей собрались в парке Маливельд, где обычно проходят митинги, с плакатами и лозунгами они двинулись по улицам Гааги.

Сначала митинг был мирным, но дальше к протестам присоединились футбольные фанаты. Вот уже тогда между правоохранителями и участниками акции завязались стычки. Против демонстрантов полиция применила водяные пушки.

Последние исследования коронавируса COVID-19

Иммунитет к коронавируса может работать 2-3 месяца

Ученые из Китая заявили, что иммунитет к COVID-19 является временным и работает не более, чем 2-3 месяца. Более того, у 40% бессимптомных пациентов в этот срок он может исчезнуть вообще. Хотя это и небольшое исследование, но к такому выводу ученые приходят уже не впервые. Если эти утверждения истинны, то вакцинация населения и выработки коллективного иммунитета под угрозой.

Повышенный уровень гормонов стресса увеличивает риск смертности

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что повышенный уровень кортизола (так называемого гормона стресса) в крови связан с повышенным риском смерти при коронавируса.

Странные изобретения, связанные с COVID-19

В связи с пандемией коронавируса, человечество пытается найти любые способы для борьбы с распространением инфекции. Поэтому, пока мир ждет лекарство и вакцину против COVID-19, некоторые люди воплощают в жизнь свои экстравагантные идеи.

Так, дизайнеры разработали уже защитные маски, которые помогают разблокировать телефон, в немецком кафе посетителям раздают шляпы с метровыми поплавками для бассейна (чтобы помогали держать дистанцию ​​– 24 канал), а в Китае даже разработали нательный щит. Больше забавных изобретений – по ссылке.