Новости о коронавирусе 10 сентября: выявлено 2 582 больных в Украине за сутки, нехватка тестов
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 582 случая заражения коронавирусом. По состоянию на 10 сентября общее количество инфицированных составляет 145 612. В Одесской области не могут продолжать диагностику коронавируса из-за нехватки тест-систем. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине 10 сентября
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Статистика распространения COVID-19
За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 2 582 жителей Украины. За этот же период в стране провели рекордное количество тестирований методом ПЦР – 29 708 исследований.
Коронавирус в областях Украины 10 сентября
- Винницкая область – 4 606 (+103);
- Волынская область – 6 092 (+77);
- Днепропетровская область – 3 012 (+89);
- Донецкая область – 1 852 (+90);
- Житомирская область – 3 938 (+59);
- Закарпатская область – 8 359 (+82);
- Запорожская область – 2 081 (+40);
- Ивано-Франковская область – 10 802 (+143);
- Кировоградская область – 874 (+4);
- Киев – 16119 (+298);
- Киевская область – 6 554 (+95);
- Львовская область – 16 452 (+183);
- Луганская область – 503 (+23);
- Николаевская область – 1766 (+52);
- Одесская область – 8 874 (+47);
- Полтавская область – 10 69 (+51);
- Ровенская область – 10 073 (+130);
- Сумская область – 2 187 (+44);
- Тернопольская область – 8 075 (+251);
- Харьковская область – 11 832 (+339);
- Херсонская область – 558 (+20);
- Хмельницкая область – 3 497 (+142);
- Черновицкая область – 11 715 (+134);
- Черкасская область – 2 177 (+56);
- Черниговская область – 2 545 (+30).
Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19
- Львовская область – 455 (+1);
- Черновицкая область – 306 (+2);
- Закарпатская область – 277 (+1);
- Киев – 254 (+4);
- Ивано-Франковская область – 250 (+3);
- Харьковская область – 251 (+6);
- Ровенская область – 141 (+3);
- Одесская область – 138 (+2);
- Волынская область – 130;
- Киевская область – 124 (+2);
- Винницкая область – 92;
- Тернопольская область – 95 (+4);
- Житомирская область – 79 (+1);
- Днепропетровская область – 71 (+3);
- Хмельницкая область – 59 (+3);
- Кировоградская область – 47;
- Черкасская область – 41;
- Николаевская область – 43 (+3);
- Черниговская область – 35 (+2);
- Сумская область – 34 (+1);
- Запорожская область – 30 (+1);
- Донецкая область – 27 (+1);
- Полтавская область – 26 (+2);
- Херсонская область – 14;
- Луганская область – 4.
Сколько заболело медиков
За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 157 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 12 463 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 8,6%. По меньшей мере 98 медиков умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.
Коронавирус в ВСУ
Вчера в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 44 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За все время пандемии выздоровели 1 440 военных. На изоляции и на самоизоляции сейчас находится 534 военнослужащих. У 140 из них срок изоляции истекает в ближайшие трое суток.
В Одесской области закончились тесты на COVID-19
Как рассказал представитель Лабораторного центра МЗ Украины в Одесской области Сергей Дементьев, государственные медицинские учреждения не проводили диагностирование, поскольку не было реагентов. Лаборантам нечем было работать.
"Деньги на тест-системы и реагенты есть, но поставщики не могут в достаточном объеме предоставить необходимое, это общенациональная проблема", – заявил Дементьев.
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Новости о коронавирусе в мире 10 августа
Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире обнаружили 28 056 120 больных коронавирусом. Зато 20 122 196 пациентов уже выздоровели. Но 908 651 больной умер от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 6 549 771;
- Индия – 4 470 166;
- Бразилия – 4 199 332;
- Россия – 1 046 370;
- Перу – 702 776.