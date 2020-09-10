За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 582 случая заражения коронавирусом. По состоянию на 10 сентября общее количество инфицированных составляет 145 612. В Одесской области не могут продолжать диагностику коронавируса из-за нехватки тест-систем. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 10 сентября

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Статистика распространения COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 2 582 жителей Украины. За этот же период в стране провели рекордное количество тестирований методом ПЦР – 29 708 исследований.

Всего с начала пандемии в стране обнаружили 145 612 инфицированных SARS-CoV-2. Из них 65 877 уже выздоровели, но 3 023 – умерли. Сейчас от болезни продолжают лечиться 76 712 украинцев.

Коронавирус в областях Украины 10 сентября

Винницкая область – 4 606 (+103);

Волынская область – 6 092 (+77);

Днепропетровская область – 3 012 (+89);

Донецкая область – 1 852 (+90);

Житомирская область – 3 938 (+59);

Закарпатская область – 8 359 (+82);

Запорожская область – 2 081 (+40);

Ивано-Франковская область – 10 802 (+143);

Кировоградская область – 874 (+4);

Киев – 16119 (+298);

Киевская область – 6 554 (+95);

Львовская область – 16 452 (+183);

Луганская область – 503 (+23);

Николаевская область – 1766 (+52);

Одесская область – 8 874 (+47);

Полтавская область – 10 69 (+51);

Ровенская область – 10 073 (+130);

Сумская область – 2 187 (+44);

Тернопольская область – 8 075 (+251);

Харьковская область – 11 832 (+339);

Херсонская область – 558 (+20);

Хмельницкая область – 3 497 (+142);

Черновицкая область – 11 715 (+134);

Черкасская область – 2 177 (+56);

Черниговская область – 2 545 (+30).

Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 455 (+1);

Черновицкая область – 306 (+2);

Закарпатская область – 277 (+1);

Киев – 254 (+4);

Ивано-Франковская область – 250 (+3);

Харьковская область – 251 (+6);

Ровенская область – 141 (+3);

Одесская область – 138 (+2);

Волынская область – 130;

Киевская область – 124 (+2);

Винницкая область – 92;

Тернопольская область – 95 (+4);

Житомирская область – 79 (+1);

Днепропетровская область – 71 (+3);

Хмельницкая область – 59 (+3);

Кировоградская область – 47;

Черкасская область – 41;

Николаевская область – 43 (+3);

Черниговская область – 35 (+2);

Сумская область – 34 (+1);

Запорожская область – 30 (+1);

Донецкая область – 27 (+1);

Полтавская область – 26 (+2);

Херсонская область – 14;

Луганская область – 4.

Сколько заболело медиков

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 157 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 12 463 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 8,6%. По меньшей мере 98 медиков умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Коронавирус в ВСУ

Вчера в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 44 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За все время пандемии выздоровели 1 440 военных. На изоляции и на самоизоляции сейчас находится 534 военнослужащих. У 140 из них срок изоляции истекает в ближайшие трое суток.

В Одесской области закончились тесты на COVID-19

Как рассказал представитель Лабораторного центра МЗ Украины в Одесской области Сергей Дементьев, государственные медицинские учреждения не проводили диагностирование, поскольку не было реагентов. Лаборантам нечем было работать.

"Деньги на тест-системы и реагенты есть, но поставщики не могут в достаточном объеме предоставить необходимое, это общенациональная проблема", – заявил Дементьев.



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Новости о коронавирусе в мире 10 августа

Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире обнаружили 28 056 120 больных коронавирусом. Зато 20 122 196 пациентов уже выздоровели. Но 908 651 больной умер от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 549 771; Индия – 4 470 166; Бразилия – 4 199 332; Россия – 1 046 370; Перу – 702 776.



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