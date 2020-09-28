28 сентября стало известно о 328 новых заболевших COVID-19 в Киеве, 43 человека госпитализированы. Всего в столице зафиксировано 22 143 случая, что является рекордом среди всех регионов страны.

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал сайту 24 канала, какова ситуация в коронагоспиталях столицы, идет ли речь уже о наработке коллективного иммунитета и ожидать ли полного закрытия.

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Ситуация с кроватями в госпиталях

В Киеве сегодня функционирует 2200 койкомест для инфекционных больных. В будущем рассчитывают еще на 900 дополнительных мест – для полной загрузки. На сегодня загружены 56% из всех имеющихся кроватей. Однако в дальнейшем ожидают роста заболеваемости.

Увеличилось количество случаев COVID-19 среди детей: 40% из всех, зафиксированных за весь период эпидемии, начиная с марта, приходятся на сентябрь. Специалисты это связывают с началом учебного года.

По прогнозам, количество больных в столице будет расти / Фото Getty Images

Уже со следующей недели ожидают роста заболеваемости среди студентов, поскольку большинство вузов уже начинают обучение. По словам эксперта, это – нормальное явление, так как этот слой населения болеет в основном бессимптомно – 80%. 20% – с незначительными признаками заболевания. И только 4% подпадают под стационарное лечение.

Можно ли уже говорить о коллективном иммунитете?

Первоочередная задача во всем мире: до выпуска вакцины сформировать правильно, без повреждения групп риска, коллективный иммунитет. Для этого необходимо, чтобы с данным возбудителем встретились молодежь, дети, а также – молодые люди до 35 лет, которые являются активными переносчиками этого заболевания, но не болеют. Если это произойдет, скорее всего, будет уменьшена агрессивность эпидемии и рост заболеваемости.

По данным исследований по Киеву, уже переболели от 6 до 10% населения города. В среднем – 8%. Уменьшение роста заболеваемости будет, если мы достигнем цифры 60%. По самым позитивными прогнозами, это может произойти в апреле следующего года.

В среднем же, по всем регионам, количество людей, которые встретились с возбудителем COVID-19 – в 10 раз больше, чем фиксируется в официальных сетях. Например, в Киеве более 20 тысяч заболели официально, а встретились с данным возбудителем – более 200 тысяч.

К концу осени ситуация ухудшится

Эксперт отмечает: действительно, нужно ожидать ухудшения ситуации с гриппом, ОРВИ и, в частности, коронавирусной инфекцией. Однако острые респираторные вирусные инфекции – это естественное явление, которое возникает каждый сезон.

И чтобы снова не попасть под жесткий карантин, необходимо развернуть столько коек, в том числе реанимационных, подготовить столько врачей-инфекционистов, которые справятся с той группой риска, которая попадет в больницы.

В среднем по Киеву, по расчетам, ежедневно будут выявлять от 400 до 500 больных. Из них 70-80 человек будут нуждаться в госпитализации. Именно из таких показателей пока рассчитывается койкофонд по Киеву.

"Закроют" ли столицу снова?

По словам Олега Рубана, в Киеве ждать локдауна не стоит – здесь принимают все необходимые меры с целью предупреждения вспышки.

Речь идет, прежде всего, о подготовке койкофонда, о работе с группами риска и соблюдении карантинных мероприятий, в частности в организованных коллективах, общежитиях, детских садах, школах, высших учебных заведениях – там, где трудно правильно соблюдать противоэпидемические мероприятия.

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