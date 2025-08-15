В Украине зафиксировали новые мутации штамма Омикрон – субварианты Nimbus (NB.1.8.1) и Stratus (XFG), которые сейчас доминируют в мире.

Что известно о новых вариантах коронавируса?

О циркуляции новых вирусов, симптомы и течение заболевания, сообщили в Министрестве здравоохранения, передает 24 Канал.

Где обнаружили и какие симптомы?

Первый случай Nimbus подтвердили в августе в Винницкой области, Stratus – в 38 случаях по стране.

Важно! Характерными симптомами для Nimbus является сильная боль в горле, для Stratus – хриплый голос. Другие симптомы совпадают с предыдущими вариантами COVID-19. Прежде всего, это – насморк, температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.

Тяжелое ли течение?

По данным мониторинга, оба субварианта не опаснее предыдущих. В то же время оба внесены ВОЗ в перечень таких, требующих усиленного мониторинга, ведь быстро распространяются и могут вызвать тяжелое течение у людей с ослабленным иммунитетом.

Эффективна ли вакцинация?

В Украине применяют омикрон-специфическую вакцину, которая защищает и от этих субвариантов. Минздрав рекомендует ежесезонно прививаться людям из групп риска, в частности, пожилым, беременным, пациентам с хроническими болезнями и профессиям с высоким риском заражения. Ревакцинацию советуют делать каждые 6 – 12 месяцев.