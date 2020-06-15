Ученые опубликовали статью со всесторонним обзором как коронавирус COVID-19 действует на нервную систему. Они представили классификацию повреждений головного мозга, которые вызывает коронавирус.

Один из авторов, невролог и профессор Маджид Фотухи (Majid Fotuhi). Он считает, что классификация требует дополнительных исследований долгосрочного воздействия коронавируса на мозг, и подчеркивает необходимость того, чтобы пациентам делали МРТ головного мозга перед тем, как выписать из больницы, пишет EurekAlert.

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Мы узнаем, что значительное количество госпитализированных пациентов с COVID-19 имеют различные степени поражения головного мозга. Как медицинское сообщество, мы должны следить за этими пациентами, у некоторых из них может развиться снижение когнитивных функций, дефицит внимания или болезнь Альцгеймера в будущем,

– отметили ученые.

Три этапа повреждения мозга коронавирусом

В документе предлагается принять трехступенчатую классификационную схему "NeuroCovid", чтобы заложить основу для будущих гипотез и исследований, касающихся коронавируса SARS-Cov2 и нервной системы.

Стадия I NeuroCovid: повреждение ограничивается эпителиальными клетками носа и рта, а основными симптомами являются временная потеря обоняния и вкуса.

Стадия II NeuroCovid: вирус вызывает поток воспаления – цитокиновый шторм, который начинается в легких и распространяется по кровеносным сосудам по всем органам тела. Этот цитокиновый шторм приводит к образованию тромбов, которые вызывают небольшие или большие инсульты в головном мозге.

Стадия III NeuroCovid: взрывной уровень цитокинового шторма повреждает гематоэнцефалический барьер, защитный слой изоляции в кровеносных сосудах мозга. В результате кровь, маркеры воспаления и вирусные частицы проникают в мозг. У пациентов развиваются судороги, спутанность сознания, кома или энцефалопатия.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала