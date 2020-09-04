Министерство здравоохранения прогнозирует, что игнорирование противоэпидемических мер, посвященных Дню города приведет к росту заболеваемости коронавирусом в Одессе.

Статистика распространения COVID-19 в Одессе

За прошедшие сутки в Одессе наличие SARS-COV-2 подтвердили у 225 человек. Об этом сообщает Аппарат СНБО Украины.

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К сожалению, еще 5 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. В то же время еще 7 человек выздоровели за сутки.

Всего с начала пандемии в Одессе подтвердили 8 038 случаев COVID-19, 118 человек, к сожалению, умерли. В то же время 1 909 больных выздоровели.

Прогноз Минздрава

После празднования Дня города в Одессе ожидается увеличение количества больных коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов. В Одесской области заполненность коек в больницах, где лечат больных с коронавирусной болезнью, составляет 66%.

Теперь Степанов прогнозирует вспышку заболевания в Одесской области.

Не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что спустя буквально несколько дней, недель, увидим еще больший рост количества больных COVID-19 в Одесской области и в городе Одесса,

– резюмировал глава Минздрава.

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Заметим, что Минздрав отнес города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области в красную зону. В оранжевой зоне оказались город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области. Зато сама Одесса осталась в желтой зоне.



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