COVID-19 в Одессе: количество больных постоянно увеличивается
Министерство здравоохранения прогнозирует, что игнорирование противоэпидемических мер, посвященных Дню города приведет к росту заболеваемости коронавирусом в Одессе.
Статистика распространения COVID-19 в Одессе
За прошедшие сутки в Одессе наличие SARS-COV-2 подтвердили у 225 человек. Об этом сообщает Аппарат СНБО Украины.
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К сожалению, еще 5 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. В то же время еще 7 человек выздоровели за сутки.
Всего с начала пандемии в Одессе подтвердили 8 038 случаев COVID-19, 118 человек, к сожалению, умерли. В то же время 1 909 больных выздоровели.
Прогноз Минздрава
После празднования Дня города в Одессе ожидается увеличение количества больных коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов. В Одесской области заполненность коек в больницах, где лечат больных с коронавирусной болезнью, составляет 66%.
Теперь Степанов прогнозирует вспышку заболевания в Одесской области.
Не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что спустя буквально несколько дней, недель, увидим еще больший рост количества больных COVID-19 в Одесской области и в городе Одесса,
– резюмировал глава Минздрава.
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Заметим, что Минздрав отнес города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области в красную зону. В оранжевой зоне оказались город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области. Зато сама Одесса осталась в желтой зоне.
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