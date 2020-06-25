Все больше "тяжелых" пациентов: что происходит в "коронагоспиталях" Львова

25 июня в Украине зарегистрировали рекордное количество больных COVID-19 за сутки – 994. Больше всего – на Львовщине. Какова ситуация в опорных медицинских учреждениях региона и готовы ли здесь к резкому увеличению количества пациентов?

Ситуация в больницах области-лидера по количеству больных

Сейчас больше всего больных зафиксировано во Львовской области – 4 627 (за сутки – 204 случая). Так, регион "перегнал" Черновицкую область и Киев, которые с начала пандемии удерживали лидерство. Здесь уже расширяют список медицинских заведений, которые будут принимать больных COVID-19. Уже есть соответствующий приказ департамента здравоохранения и решение штаба ликвидации последствий коронавирусной болезни.

Сайт 24 канала узнал, хватает ли в опорных больницах региона кроватей и оборудования, готовы ли там к возможному росту числа больных и как изменился ход COVID-19 по сравнению с прошлыми месяцами.

Важно В Украине количество больных коронавирусом превысило 40 тысяч: актуальная статистика

Так, главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко рассказал, что сегодня в заведении находится 191 больной (130 с подтвержденным диагнозом COVID-19, 61 человек с подозрением на заболевание). Из них 76% – в возрасте свыше 50 лет, 24% – от 18 до 50. Максимальное количество коек в учреждении – 210.

То есть свободные места есть, хоть и мало. По словам врача, на выходные планируется выписка больных. Также ряд пациентов ждут результатов диагностики. Кроме того, как отмечалось, к оказанию помощи сейчас привлекли еще ряд учреждений как областного подчинения, так и городские больницы Львова.

На сегодня какой-то критичности не чувствуется. Больница работает в штатном режиме, мы предоставляем помощь и больным COVID-19. Все так, как должно быть,

– отметил Сергей Федоренко.

Медицинское учреждение имеет 12 аппаратов ИВЛ. По состоянию на 15:00 25 июня в отделении интенсивной терапии находится 6 больных, непосредственно на дыхании с помощью ИВЛ – 2 пациентов в возрасте 66 и 72 года. Они – в тяжелом состоянии, есть осложнения основной болезни (двусторонней бронхопневмонии), также люди имеют сопутствующие заболевания, связанные с патологией сердечно-сосудистой системы.

По словам главного врача, если смотреть на клинические формы и тяжесть течения болезни, то они однозначно стали гораздо более тяжелыми по сравнению с тем, что наблюдали в марте и апреле. Фактически 90% всех больных имеет острые бронхопневмонии и дыхательно-сердечную недостаточность.

COVID-19 у пациентов сейчас протекает тяжелее, чем в марте-апреле / Фото Getty Images

В 8-й городской клинической больнице Львова ситуация несколько сложнее – здесь готовились к приему максимум 70 больных COVID-19, а сейчас таких пациентов – 82. Об этом сайту 24 канала рассказал главный врач больницы Василий Обаранец.

В больницу начали принимать пациентов с COVID-19 с 8 апреля. По состоянию на сегодня здесь пролечилось 579 человек, из них 250 (то есть почти 50%) – с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Сегодня вышел приказ про чрезвычайные ситуации и мы готовим комплекс мер, чтобы иметь возможность принять больше больных. Готовимся к тому. В оказании помощи точно не откажем никому,

– говорит главный врач.

Как будут размещать в учреждении больных, если их будет еще больше – сейчас решают.

Здесь есть 20 аппаратов ИВЛ и трое пациентов, которые к ним подключены. В целом же больные, которые поступают, нуждаются в интенсивном лечении и обеспечении кислородом в комплексе.

И сейчас, по словам врача, действительно тратят значительно больше кислорода, чем обычно. Например, если раньше в хирургическом стационаре заправляли жидким кислородом три криоцилиндра раз в две недели, то в последнее время это делают ежедневно. Только за последнюю неделю пациентов с тяжелым течением COVID-19 стало больше. Это – больные, отягощенные сердечно-сосудистыми и неврологическими болезнями. Также врач отмечает, что невероятно отягощающим фактором для COVID-19 является ожирение.

Если в среднем в апреле здесь лечилось 20-30 человек, в мае – 50-60, то в июне – по 80.

В больнице сейчас больше больных COVID-19, чем здесь готовились принять / Фото Getty Images

Во Львовской области, в частности, в городе Стрый, ситуация подобная. Однако здесь успокаивают: рассматривают разные варианты развития событий и соответствующие планы для этого подготовлены. Так, директор Стрыйской центральной городской больницы Осип Бегей отмечает: сегодня в учреждении находятся 65 пациентов (рассчитан он на 85-90 госпитализированных).

Примерно 35% из них – тяжелые пневмонии, 9 человек находятся в палате интенсивной терапии реанимации. Аппаратов ИВЛ здесь есть 8, по состоянию на сегодня все свободны.

Ежедневно в заведение поступает в среднем 6-7 человек. Последние две недели бывает и 10-12 новых пациентов в день. И, в основном, они также являются более "тяжелыми", чем раньше.

Если будет такая ситуация, что все аппараты или кровати будут заняты – будем перенаправлять на другие больницы. В области существует этот план, он будет задействован при необходимости. К такой ситуации мы готовы,

– рассказал Осип Бегей.

Кроме того, в регионе еще есть Стрыйская центральная районная больница со своим реанимационным отделением, поэтому, при необходимости, здесь могут привлечь и это заведение.

Из положительного: результаты тестов на COVID-19 стали получать гораздо быстрее. Так, данные ИФА-исследований сейчас поступают в день, когда их и делают (проводит лаборатория учреждения), ПЦР-тестов – на третий день.

Почему количество больных COVID-19 растет и стоит ли усиливать карантин?

Епидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская в комментарии сайту 24 канала отметила, что ситуация с ростом количества больных предсказуема: было понятно, что, со смягчением ограничительных мер, это число в определенной степени будет расти.

Можно рассматривать несколько причин:

Во-первых, похоже, не все это поняли, что карантин полностью не снят – ограничения лишь смягчили. Это касается как владельцев заведений, которым уже разрешили работать – они не всегда придерживаются написанных для них временных правил, так и их посетителей. Люди не соблюдают трех необходимых и простых условий: дистанция, ношение масок, гигиена рук.

– ограничения лишь смягчили. Это касается как владельцев заведений, которым уже разрешили работать – они не всегда придерживаются написанных для них временных правил, так и их посетителей. Люди не соблюдают Во-вторых, сейчас значительно увеличилось количество тестирований для определенных категорий. Чем больше тестируем, тем больше подтверждаем положительных результатов.

Как отметила эпидемиолог, пока не исключено, что в определенных регионах карантин могут снова усилить. Однако, в каждом населенном пункте ситуация рассматривается отдельно, поскольку часто в целом по области она неоднородна и меняется достаточно динамично. Например, во Львовской подавляющее большинство подтвержденных больных – непосредственно в городе Львове.

Пока что угрозы того, что будет не хватать коек, по мнению эксперта, нет. Поскольку, во-первых, один из показателей перехода на более мягкие противоэпидемические мероприятия в конкретном регионе является количество свободных коек. Кроме того, кое-где уже привлекают к приему больных те заведения, которые были зарезервированы для второй волны – если количество пациентов будет расти и дальше, то будет куда их госпитализировать.

Вирус до конца не изучен. Он продолжает активно циркулировать во всем мире и ученые следят за этой ситуацией. Могут быть изменения как в одну так и в другую сторону,

– добавила експерка.

К теме Новости о коронавирусе 25 июня: отмена обсервации, большинство украинцев не хотят прививки