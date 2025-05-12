Некоторые пытаются компенсировать снижение уровня коллагена с помощью пищевых добавок. Однако научных доказательств эффективности таких БАДов для поддержания коллагена пока недостаточно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Почему нам нужен коллаген

Коллаген – ключевой элемент соединительных тканей. Его можно найти в коже, волосах, ногтях, сухожилиях, хрящах и костях. Он отвечает за упругость и эластичность кожи.

Человеческий организм способен самостоятельно вырабатывать коллаген при условии, что аминокислоты поступают из продуктов, таких как мясо, рыба, яйца или костный бульон. Врачи советуют ежедневно включать эти продукты в рацион, чтобы обеспечить организм необходимыми "строительными материалами" для синтеза собственного коллагена.

В то же время важно сохранять разнообразие: чередуйте мясо с рыбой, а на пользу бульона влияют способ и продолжительность приготовления – готовые или консервированные продукты менее полезны.

Современные исследования не дают однозначного ответа, достаточно ли просто потреблять пищу с высоким содержанием коллагена для здоровья кожи и суставов. Для эффективного синтеза этого белка нужны и другие питательные вещества, такие как цинк (содержится в морепродуктах, бобовых, мясе, орехах, семенах) и витамин С (богатые цитрусовые, ягоды, перец, помидоры).

С возрастом естественный синтез коллагена уменьшается, на этот процесс также влияют ультрафиолетовое излучение, курение и алкоголь. Среди причин дефицита также недостаток витамина C, наследственность, заболевания. Одним из проявлений снижения уровня коллагена являются морщины.

Эффективность коллагена в виде добавок

Сегодня на рынке немало БАДов, предназначенных компенсировать нехватку коллагена. Но независимых масштабных исследований, которые бы подтвердили их пользу, до сих пор не хватает – большинство таких исследований финансируют сами производители добавок.

Есть данные, что прием коллагена как добавки может уменьшить морщины, улучшить увлажненность и повысить эластичность кожи (особенно у женщин в возрасте 40 – 60 лет). Исследование 2019 года показало, что пероральные добавки с коллагеном способствуют заживлению ран и улучшают общее состояние кожи.

В 2018 году было установлено, что введение коллагена хирургическим путем помогает в лечении артрита, но эти выводы базируются на экспериментах на животных и требуют дополнительного изучения для использования у людей.