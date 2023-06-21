Какое количество сексуальных партнеров при жизни считается нормой

Воздействие количества сексуальных партнеров на здоровье изучено мало. Но мифов и предубеждений вокруг этой темы очень много.

По одним исследованиям, наличие 10 и более партнеров увеличивает риск развития рака, по другим – секс более чем с 20 женщинами "защищает" мужчин от рака простаты. Но ни одно из исследований не смогло доказать, что количество сексуальных партнеров и их пол напрямую связаны с риском возникновения рака.

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При защищенном сексе количество сексуальных партнеров при жизни не суть важно.

Среднее количество сексуальных партнеров

Исследования количества сексуальных партнеров неточные и не определяют норму. Это просто способ наблюдения за изменениями общества. К примеру, они показывают, что среднее количество половых партнеров уменьшается из поколения в поколение.

По последним данным, для мужчин оно составляет 8 человек, а для женщин 7. Цифры варьируются в зависимости от времени, когда проведены исследования, пола респондентов, сексуальной ориентации, места жительства, религии. А еще потому, что человек считает сексом. Для одних оральный секс – это полноценный половой акт, другие так не думают.

На точность исследований влияет честность респондентов. Мужчины часто завышают количество сексуальных партнеров, а женщины, напротив, занижают. Это связано с двойным стандартом – мужчин поощряют за каждую новую партнершу, женщин за такое же поведение подвергают стигматизации.

Безопасность прежде всего

У каждого человека свое понимание категорий "много" и "мало". Главное – заботиться о сексуальном здоровье. Вот несколько советов: