Одна привычка, которая может уменьшить риск ожирения даже с "плохими" генами
- Исследование показало, что время приема пищи влияет на метаболизм и вес, особенно у людей с высоким генетическим риском ожирения.
- Каждый дополнительный час позднего приема пищи увеличивает ИМТ и вес, в частности у лиц с высоким генетическим риском ожирения.
Время, когда мы едим, может влиять на склонность к набору веса, особенно у людей с высоким генетическим риском ожирения.
К такому выводу пришли ученые из Мадридского университета Комплутенсе. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity, передает 24 Канал.
В чем связь?
Оказалось, что график приемов пищи влияет на работу обмена веществ через так называемые цайтгеберы – внутренние "сигналы времени", которые синхронизируют наши циркадные ритмы.
Если питание происходит поздно, это может нарушить согласованность между центральными "часами" организма (ориентируется на свет) и периферическими (в печени, поджелудочной и жировой ткани), что в конечном итоге вредит метаболизму.
Как проходило исследование?
В работе приняли участие 1195 взрослых с избыточным весом или ожирением (средний возраст - 41 год, более 80% - женщины), которые проходили лечение в шести испанских клиниках в рамках проекта ONTIME. В течение 16 недель они участвовали в поведенческой терапии, а затем их состояние оценивали через 12 лет.
Справочно. Время приема пищи определяли как среднее между первым и последним приемом за день, с учетом будней и выходных. Генетический риск ожирения рассчитывали по анализу почти 900 тысяч генетических маркеров.
Что обнаружили ученые?
Каждый дополнительный час сдвига приема пищи на позже был связан с повышением ИМТ на 0,95 кг/м² и увеличением веса на 2,2% через 12 лет.
У людей с высоким генетическим риском поздние приемы пищи повышали ИМТ еще значительнее – на 2,21 кг/м² за каждый час задержки.
В группе с низким генетическим риском подобной зависимости не обнаружили.
Что это означает
Ранний график питания может стать эффективным способом удержания веса и уменьшения влияния генетических факторов. Это открывает перспективы для создания персонализированных программ профилактики ожирения.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.