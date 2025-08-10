К такому выводу пришли ученые из Мадридского университета Комплутенсе. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity, передает 24 Канал.

В чем связь?

Оказалось, что график приемов пищи влияет на работу обмена веществ через так называемые цайтгеберы – внутренние "сигналы времени", которые синхронизируют наши циркадные ритмы.

Если питание происходит поздно, это может нарушить согласованность между центральными "часами" организма (ориентируется на свет) и периферическими (в печени, поджелудочной и жировой ткани), что в конечном итоге вредит метаболизму.

Как проходило исследование?

В работе приняли участие 1195 взрослых с избыточным весом или ожирением (средний возраст - 41 год, более 80% - женщины), которые проходили лечение в шести испанских клиниках в рамках проекта ONTIME. В течение 16 недель они участвовали в поведенческой терапии, а затем их состояние оценивали через 12 лет.

Справочно. Время приема пищи определяли как среднее между первым и последним приемом за день, с учетом будней и выходных. Генетический риск ожирения рассчитывали по анализу почти 900 тысяч генетических маркеров.

Что обнаружили ученые?

Каждый дополнительный час сдвига приема пищи на позже был связан с повышением ИМТ на 0,95 кг/м² и увеличением веса на 2,2% через 12 лет.

У людей с высоким генетическим риском поздние приемы пищи повышали ИМТ еще значительнее – на 2,21 кг/м² за каждый час задержки.

В группе с низким генетическим риском подобной зависимости не обнаружили.