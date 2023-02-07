Новое исследование детского юмора

Первое своеобразное исследование провели специалисты Бристольского университета с участием родителей около 700 детей от новорожденных до 4 лет. Ученые хотели выяснить, в каком возрасте у детей появляются первые признаки чувства юмора и когда они начинают шутить сами.

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Это исследование устраняет важный пробел в знаниях о том, когда и как развивается чувство юмора у детей. Наши результаты могут помочь в разработке диагностического инструмента для определения уровня эмоционального развития у детей и будет полезен педагогам, работающим с маленькими детьми,

– отметили ученые.

Авторы исследования создали анкету по 20 вопросам и попросили родителей маленьких участников ответить на них. Оказалось, что у некоторых детей первые эмоциональные реакции на шутки появились уже через месяц после рождения, а через два месяца — у 50% малышей. У остальных детей четкие признаки чувства юмора появились позже 11 месяцев.

Когда развивается чувство юмора у детей

Ученым удалось выделить 21 тип юмора, на который реагируют дети в разном возрасте. Так, малыши до года улыбались и смеялись в ответ на телесные формы шуток и те, которые они воспринимали зрительно и на слух: прятки, щекотка, "мультяшные" голоса и шумы, смешные гримасы.

Начиная с года дети начинали активно шутить сами в ожидании ответной реакции. В этом возрасте им нравятся изображать животных, пугать других и дразнить.

После двух лет по мере развития речи детское чувство юмора становится сложнее: например, они любят мычать, изображая собак, или выкрикивать бессмысленные слова, которые придумали сами. Кроме того, ученые обнаружили, что именно в этом возрасте у детей обнаруживаются признаки скупости (например, нежелание делиться игрушками) и агрессивные проявления юмора, таких как подталкивание или шлепки.

Трехлетние дети начинают шутить из-за нарушения социальных норм — например, произносить бранные для забавы. Также в этом возрасте они начинают понимать каламбуры со слов.