В каком возрасте старение резко ускоряется

Группа исследователей из Китая провела масштабное исследование, чтобы выяснить, как именно стареет наше тело, и пришла к выводу, что этот процесс вовсе не является плавным и равномерным.

Используя современные методы анализа, ученые доказали, что примерно после 50 лет старение в организме начинает идти значительно быстрее, а некоторые органы и системы страдают особенно сильно, пишет 24 Канал со ссылкой на Cell.

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В рамках работы специалисты собрали образцы 13 различных типов человеческих тканей – от кровеносных сосудов и сердца до кожи, мышц и крови. В исследовании приняли участие 76 человек в возрасте от 14 до 68 лет, погибших в результате несчастных случаев (это позволило проанализировать широкий возрастной диапазон без влияния хронических заболеваний).

Переломные моменты старения

Анализ показал, что белковый состав каждой ткани с возрастом меняется по-разному и далеко не всегда постепенно. Первые заметные сигналы старения ученые обнаружили уже примерно в 30 лет – например, в надпочечниках, отвечающих за выработку важных гормонов.

Однако настоящий скачок в изменениях происходил в большинстве тканей между 45 и 55 годами. Особенно быстро стареют кровеносные сосуды – и здесь на первом месте аорта, главная артерия нашего организма. Ощутимые "возрастные перестройки" также наблюдались в поджелудочной железе и селезенке, что, вероятно, объясняет ухудшение метаболизма и иммунитета с возрастом.

Открытие "белков старения"

Исследователи смогли выделить целую группу белков, уровень которых с годами в тканях резко возрастает. Особое внимание они уделили белку GAS6 – его содержание увеличивалось как в аорте, так и в крови. Дополнительные эксперименты показали: введение этого белка в клетки сосудов человека и мышей вызвало ускоренные признаки старения. Это свидетельствует о том, что не только сами сосуды стареют, но и могут "передавать" молекулы старения другим органам через кровь.

Стоит отметить, что китайские ученые назвали критическим возрастом примерно 50 лет. Однако их коллеги из других стран, например, из Стэнфордского университета (США), выделяют другие "переломные точки": около 44 лет, 60 лет и даже 80 лет. Разница в результатах объясняется разными методиками исследований и используемыми образцами.

Понимание того, как и когда именно наше тело начинает стареть быстрее, открывает новые возможности для медицины. Ученые надеются, что дальнейшее изучение "ускорителей старения" поможет создать методы замедления этих процессов и сохранения здоровья в зрелом возрасте.