Как изменилось качество сна качество людей за последние столетия: неожиданные результаты исследования

Существует расхожее мнение, что современный образ жизни лишает нас полноценного сна, особенно по сравнению с нашими предками, жившими в менее технологически развитые времена. Однако результаты анализа 54 глобальных исследований сна показывают совершенно противоположное.

Среди распространенных обвинений в адрес современной культуры– утверждение, что гаджеты "украли" у нас сон. Это убеждение получило широкое признание и даже свое название: "эпидемия недосыпания", сообщает 24 Канал со ссылкой на Процедуры Royal Society B.

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Люди недооценивают качество собственного сна

Многие люди в Канаде и США, с которыми я общаюсь, жалуются на плохое качество сна. Но данные не подтверждают эти жалобы.,

– отмечает антрополог Лила Маккиннон с Университета Торонто в Миссиссаге, Канада.

Однако многие исследования сна базируются на опросах, что часто снижает их правдивость. Даже несмотря на это, такие исследования часто не обнаруживают сокращения средней продолжительности сна., а иногда даже фиксируют ее увеличение.

Объективные методы оценки, такие как анализ данных с мониторов активности или наблюдение за мозговыми волнами с помощью электродов, также не подтверждают сокращение сна за последние десятилетия. Например, масштабный обзор 168 исследований, проведен в 2016 году, не выявил уменьшения продолжительности сна за последние 50 лет.

Раньше люди спали меньше

Впрочем, эти данные касаются преимущественно развитых стран, и они не дают ответа на вопрос о том, как спали люди к индустриализации С появлением современных технологий, таких как мониторы физической активности, исследователи смогли глубже изучить этот аспект.

Результаты оказались достаточно неожиданными: у охотников-собирателей продолжительность сна меньше, чем в индустриальных обществах Например, бушмены из Южной Африки спят в среднем 6, 7 часов в сутки, хадза из Танзании– 6, 2 часа, а ака из Центральной Африки– 5, 9 часов. У кочевого народа химба из Намибии, что занимается скотоводством, зафиксирована кратчайшая продолжительность сна– только 5, 5 часов.

В общем, по данным анализа, который охватил 866 здоровых взрослых, средняя продолжительность сна составляет 7, 1 часа в индустриальных обществах против 6, 4 часа у доиндустриальных. Более того, эффективность сна в современном мире оказалась выше: люди спят 88% времени, проведенного в постели, в отличие от 74% у племенных народов. Это объясняется комфортными условиями, которые дает цивилизация.

Мы добились значительных успехов в создании безопасных условий для сна: нам больше не нужно защищаться от хищников или конкурентных групп людей ночью,

– говорит антрополог Дэвид Сэмсон.

Ухудшилось качество сна

Однако обратной стороной этих достижений явилось нарушение циркадных ритмов, обусловлено нехваткой яркого света днем и отсутствием перепадов температуры ночью. Если принять идеальную регулярность циркадных ритмов в единицу, то в доиндустриальных обществах она составляет 0, 7, а в индустриальных– только 0, 63.

Именно это снижение ритмической стабильности является причиной того., почему современные люди часто не чувствуют себя хорошо после сна, резюмируют исследователи.