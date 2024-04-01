Когда и кому нельзя заниматься оральным сексом

Оральный секс, несмотря на свою некоторую безопасность, все равно имеет много рисков для здоровья. Объясняем, как их избежать и когда эта близость противопоказана.

Есть несколько простых действий, чтобы уменьшить риск заражения во время орального секса. Как и при любом виде секса, нужно использовать средства защиты, регулярно проходить медицинские осмотры и наблюдать за симптомами.

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Как сделать оральный секс безопасным:

Использовать презервативы (внешние или внутренние) – проверять их срок годности и использовать смазки на водной основе, чтобы избежать разрывов. Смазки на силиконовой основе можно использовать с презервативами, но с секс-игрушками не рекомендуется. Использовать кофердам – небольшой тонкий лист латекса, который действует как барьер между ртом и влагалищем или анусом. Избегать попадания спермы или вагинальных выделений в глаза. Пройти тестирование на ИППП.

Оральный секс может передавать оральные, респираторные и генитальные инфекции из одного участка тела в другой. Здоровье ротовой полости непосредственно влияет на передачу этих инфекций.

Хорошее здоровье ротовой полости, отсутствие кровоточащих десен, язв на губах, порезов, поврежденной кожи и эпителия полости рта значительно снижают вероятность передачи инфекции между партнерами. Периодическая проверка здоровья ротовой полости – обязательный пункт для людей, которые регулярно занимаются оральным сексом.

Когда лучше избегать орального секса

Лучше не заниматься оральным сексом, если у одного из партнеров есть:

ИППП;

язвы, порезы, волдыри, бородавки или сыпь вокруг гениталий, ануса или рта;

незаживающий или воспаленный пирсинг во рту или на гениталиях;

инфекции горла.

Особая осторожность при сексуальном контакте важна с новым партнером или если вы часто меняете половых партнеров.

Если вы знаете, что партнер имеет проблемы с полостью рта, обязательно отправьте его к стоматологу вылечить кариозные зубы и решить вопрос воспалительных процессов. Даже неприятный запах изо рта должен вас насторожить.