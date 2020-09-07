Небольшие изменения времени завтрака и ужина способствуют уменьшению жировых отложений. Это ускоряет распад жировой ткани в два раза.

Ученые из университета Суррея (University of Surrey) анализировали 10-недельное "питание, ограниченное по времени" (форма прерывистого голодания).

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Участники-добровольцы были поделены на две группы. Члены одной из них завтракали на 90 минут позже, а ужинали на 90 минут раньше, другие – питались как обычно.

В отличие от предыдущих исследований в этой области, участников не просили соблюдать строгую диету, они могли свободно питаться в рамках определенного "окна для еды". Это помогло исследователям оценить, легко ли придерживаться такой диеты в повседневной жизни.

Время питания влияет на отложение жира

Ученые обнаружили, что изменение времени питания вызвало, в среднем, вдвое большую потерю жира в организме, чем в контрольной группе.

Те участники, которые изменили время своего питания, потребляли меньше пищи в целом, чем контрольная группа. Результат был подтвержден ответами в анкетах – 57% отметили снижение аппетита, уменьшение возможностей принимать пищу или сокращение перекусов (особенно по вечерам).

Ученые планируют использовать эти предварительные выводы для разработки более масштабных исследований питания, ограниченного по времени.