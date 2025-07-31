Исследование, результаты которого опубликованы в престижном журнале PLOS Biology, провела команда из Вюрцбургского университета под руководством профессора Аны Риты Брочадо, пишет 24 Канал.

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Как кофеин влияет на действие антибиотиков?

Во время экспериментов исследователи выяснили, что кофеин и другие компоненты пищи способны изменять чувствительность кишечной микрофлоры к лекарствам. Оказалось, что под воздействием кофеина у кишечной палочки активируется особый ген Rob, что приводит к перестройке транспортных белков бактерии. В результате микроорганизмы становятся более устойчивыми к антибиотикам.

Кофеин запускает цепь реакций, из-за которых бактерии хуже поглощают лекарственные вещества,

– объясняет профессор Брочадо.

Обычно устойчивость микробов к антибиотикам связывают с генетическими мутациями или передачей генов между бактериями. Но в этом случае речь идет о временном адаптивном ответе – бактерии просто подстраиваются под новые условия, и стандартные тесты на резистентность этого не обнаруживают.

Интересно, что эффект кофеина не распространяется на все виды бактерий – например, на сальмонеллу он не влияет. Это значит, что результат зависит от конкретного вида микроорганизма.

Какое это имеет значение?

Пока что о строгих рекомендациях говорить рано, но врачам, возможно, стоит учитывать рацион пациентов при назначении антибиотиков. В будущем это может стать основой для новых клинических советов, например, временно отказаться от кофе во время лечения.

Исследователи планируют продолжить изучение влияния других компонентов пищи на действие антибиотиков. Это поможет лучше понять, как диета может влиять на эффективность лечения инфекций.

Сейчас специалисты советуют не паниковать: открытие не означает, что нужно полностью отказаться от кофе. Но если заметили, что антибиотики работают слабее, чем ожидалось, стоит обсудить этот фактор с врачом.