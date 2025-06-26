Исследователи из Центра молекулярной биологии клетки Лондонского университета королевы Марии сосредоточили внимание на эффекте кофеина на дрожжи Schizosaccharomyces pombe, которые по важным клеточным функциям удивительно схожи с человеческими клетками, пишет 24 Канал со ссылкой на Microbial Cell.

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Еще ранее эта научная группа обнаружила, что кофеин может продлевать жизнь клеток, влияя на белок TOR (Target of Rapamycin). Этот белок работает как своеобразный "биологический переключатель", который определяет, когда клеткам нужно расти, в зависимости от уровня энергии и питательных веществ. Стоит отметить, что такой механизм существует в живых организмах уже более 500 миллионов лет.

"Датчик горючего" наших клеток

Новое исследование принесло неожиданные открытия: оказалось, что кофеин активирует не TOR напрямую, а другую важную систему – АМФ-активированную протеинкиназу (AMPK). Этот фермент, встречающийся как у дрожжей, так и у человека, выполняет роль внутреннего "индикатора горючего", помогая клетке адаптироваться к изменениям энергетического баланса.

Когда клеткам не хватает энергии, AMPK запускает процессы приспособления и выживания. Мы выяснили, что именно кофеин способствует активации этого защитного механизма,

– рассказал ведущий автор исследования, биолог Харалампос (Бабис) Раллис.

Интересно, что AMPK является также мишенью распространенного противодиабетического препарата метформина, который вместе с рапамицином активно исследуется как возможное средство замедления старения.

Долголетие в чашке кофе

Эксперименты с дрожжами показали: влияние кофеина на AMPK сразу влияет на несколько ключевых процессов – рост клеток, восстановлении ДНК и устойчивости к стрессу. Все эти элементы тесно связаны со старением и развитием заболеваний.

Поэтому в следующий раз, смакуя кофе, вы не просто добавляете себе энергии – возможно, и помогаете своим клеткам лучше справляться со старением.