Кладут в коридорах: на Харьковщине переполнены больницы, мест пациентам не хватает
На Харьковщине не хватает мест для госпитализации больных коронавирусом. В регионе очень сложная эпидемиологическая ситуация, больных с тяжелым течением коронавирусного заболевания, уже негде лечить.
Загруженность больниц 75%
Об этом заявил заместитель председателя Харьковской обладминистрации Тарас Пастух, пишет Depo.Харьков.
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Госпитализировать больных, нуждающихся в кислородной поддержке и интенсивной терапии, уже "почти невозможно",
– отметил председатель Харьковской ОГА.
Так, по его словам, в течение последних дней общая заполняемость коек в Харьковской области составляет 72-75%, но это лишь потому, что в области были имеющиеся койко-места для детей и беременных.
В других больничных учреждениях количество госпитализированных превышает допустимое, пациентов кладут в коридорах или уплотняют в палатах.
В целом при планировании количества коек для больных коронавирусом на Харьковщине выделили 1,7 тысяч коек, однако сегодня их количество уже увеличили до 2,8 тысяч.
Заболеваемость в Харьковской области
- Только за сутки на Харьковщине заболел 651 человек.
- Известно, что 5 389 больных уже выздоровели, а 430 пациентов умерли во время течения болезни.
- Сейчас именно на Харьковщине ситуация является наиболее неблагоприятной. Город ежедневно устанавливает рекорды по суточному приросту больных.
- Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в регионе – 26 913.
Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала