На Харьковщине не хватает мест для госпитализации больных коронавирусом. В регионе очень сложная эпидемиологическая ситуация, больных с тяжелым течением коронавирусного заболевания, уже негде лечить.

Загруженность больниц 75%

Об этом заявил заместитель председателя Харьковской обладминистрации Тарас Пастух, пишет Depo.Харьков.

Читайте также Такой беды еще не видел: врач из Харькова рассказал о "забитой реанимации" и очередях скорых

Госпитализировать больных, нуждающихся в кислородной поддержке и интенсивной терапии, уже "почти невозможно",

– отметил председатель Харьковской ОГА.

Так, по его словам, в течение последних дней общая заполняемость коек в Харьковской области составляет 72-75%, но это лишь потому, что в области были имеющиеся койко-места для детей и беременных.

В других больничных учреждениях количество госпитализированных превышает допустимое, пациентов кладут в коридорах или уплотняют в палатах.

В целом при планировании количества коек для больных коронавирусом на Харьковщине выделили 1,7 тысяч коек, однако сегодня их количество уже увеличили до 2,8 тысяч.

Заболеваемость в Харьковской области

Только за сутки на Харьковщине заболел 651 человек.

Известно, что 5 389 больных уже выздоровели, а 430 пациентов умерли во время течения болезни.

Сейчас именно на Харьковщине ситуация является наиболее неблагоприятной. Город ежедневно устанавливает рекорды по суточному приросту больных.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в регионе – 26 913.



Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала​

