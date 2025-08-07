В южнокитайском городе Фошань развернулась масштабная кампания по противодействию чикунгунии – вирусному заболеванию, которое передается через укусы комаров. Оно потенциально грозит распространиться по всему Китаю.

Как сообщает The New York Times, борьба с вирусом напоминает настоящую войну: солдаты в защитных масках обрабатывают инсектицидами парки и улицы, а для поиска мест размножения комаров по городу летают дроны, пишет 24 Канал.

Также на тему Обычная простуда может "разбудить" рак в теле человека: как это происходит

Вспышка вируса Чикунгунья в Китае

Кроме химических средств, на помощь пришли и природные враги – ученые выпустили в природу "слоновых комаров", чьи личинки поедают личинок опасных комаров, а в городские водоемы запустили тысячи рыб, которые тоже питаются насекомыми.

Хотя чикунгунья редко приводит к смертельным случаям, она может быть особенно опасной для пожилых людей, новорожденных и тех, кто уже имеет хронические заболевания. У большинства больных симптомы ослабляются за неделю, однако боль в суставах может оставаться еще долго.

За последний месяц в Китае зарегистрировали почти 8 тысяч случаев заражения, преимущественно в Фошане, что стало самой масштабной вспышкой со времени первого обнаружения вируса в стране в 2008 году. Стремительному размножению комаров способствуют изменения климата, которые приносят теплую и влажную погоду.

Строгие меры

В городе вводят строгие санитарные меры: рабочие у входов в здания опрыскивают людей средствами от комаров, а сотрудники в красных жилетах обходят дома, проверяют наличие стоячей воды и приказывают избавляться от нее.

За невыполнение требований могут оштрафовать или даже наказать за "препятствование профилактике инфекционных заболеваний", а некоторым домохозяйствам уже отключили электроэнергию за отказ сотрудничать.

В социальных сетях жители жалуются на жесткий подход – от них требуют выливать воду даже из мисок для домашних животных. В случае заражения людей отправляют на изоляцию под москитными сетками, часто за свой счет.

Хотя крайние меры вроде обязательного карантина пока не вводят, прошлый опыт показывает: если ситуация обострится, Китай готов ужесточить ограничения.

Глобальная проблема

Вспышка вируса привлекла внимание и за пределами страны. Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний уже выдали предупреждение для туристов, планирующих посетить Гуандун: избегать укусов комаров и позаботиться о вакцинации.

В то же время Всемирная организация здравоохранения призывает страны принять превентивные меры, чтобы предотвратить распространение болезни – ведь за последний год в мире зафиксировано около 240 тысяч случаев чикунгунии и 90 смертей, больше всего – в странах Южной Америки. Европа и другие регионы также пострадали, что лишь подчеркивает глобальную опасность этой инфекции.