В отделении интенсивной терапии Областной инфекционной больницы находятся 12 пациентов с COVID-19. Каждый их вздох буквально зависит от кислородной трассы или как ее прозвали "трассы жизни".

До пандемии нужды в масштабной кислородной трассе не было. Вспышка COVID-19 заставила инфекционные больницы не только длобавить кроватей и расширить реанимации, но и увеличить количество точек доступа к кислороду. Об этом сообщили корреспонденты 24 канала.

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"Раньше мы использовали 24 кислородных баллона в месяц. Сейчас в день мы используем более 100 баллонов. Эта кислородная емкость, она крайне нам необходима", – сообщил директор Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов.

Цистерны с кислородом / Скриншот из видео

В Харькове инфекционную больницу и диспансер радиационной защиты "вооружили" кислородом благотворители: смонтировали трассу и приобрели 2 цистерны. Стоимость одной емкости почти 25 тысяч евро. Похожую работу проводят и в Днепре.

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"Эти малые емкости, которые ранее уже были установлены, их ресурс уже был истощен. Поэтому требовалось дополнительное оборудование", – добавил куратор строительства кислородных трасс Максим Зеленский.