На пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку: насколько это опасно

В городе Одесса по последним наблюдениям зафиксировано повышение уровня кишечной палочки в водах нескольких популярных мест для купания.

Кишечная палочка на пляжах Одессы

Среди зон, которые эксперты считают опасными, – прибрежные места в районе "10 станции Большого Фонтана", "Аркадия", "Ланжерон", а также возле выпускного канала сточных вод на улице Дача Ковалевского.

Также на тему Что такое ротавирусная инфекция и как ее избежать

Анализы морской воды, проведенные специалистами, показали, что почти все образцы из этих мест не соответствуют установленным санитарным требованиям, что может привести к заражению граждан, которые игнорируют эти предостережения.

Исследования также показали, что за прошедшую неделю значительное количество жителей Одессы, в том числе 42,2% детей, пострадали от острых кишечных заболеваний. Инфекции, в большинстве случаев, были вызваны употреблением сырых овощей и фруктов, а также продуктов животного происхождения.

Что нужно знать о кишечной палочке

Эшерихиозом называют группу кишечных инфекций, которые вызывает бактерия Escherichia coli (E. coli), или кишечная палочка. Некоторые штаммы бактерии безвредны и спокойно живут в нижних отделах кишечника. Тогда как другие могут провоцировать тяжелое пищевое отравление.

Чаще всего так происходит из-за токсина – продукт деятельности бактерии, который повреждает слизистую оболочку тонкой кишки и вызывает диарею. По этой причине штаммы кишечной палочки, которые вызывают эшерихиоз, объединены в группу STEC.

Заболевание передается фекально-оральным путем, через воду и пищу, которая не прошла надлежащей очистки от патогенов. В группе риска эшерихиоза находятся новорожденные и маленькие дети, пожилые люди, пациенты с ослабленной иммунной системой (например, в случае ВИЧ, онкологии, сахарного диабета или беременности) и путешественники.