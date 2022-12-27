Микрофлора кишечника позволяет получать из пищи разное количество энергии

Даже употребляя одинаковое количество калорий, некоторые люди могут накапливать избыточный вес, а другие остаются достаточно стройными. На это может влиять микрофлора кишечника.

Микробы, живущие в толстом кишечнике, играют огромную роль в жизнедеятельности и состоянии нашего организма. Эти бактерии могут определять эффективность приема лекарства и тяжесть течения COVID-19, развитие болезни Альцгеймера и даже настроение.

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Новое исследование микробиому

Новая работа ученых из Копенгагенского университета показала, что кишечная микрофлора может влиять на телосложение, извлекая разное количество энергии из пищи.

Генрик Рогер и его коллеги собрали пробы фекалий у 85 добровольцев – жителей Дании с подобным режимом питания. Из этих образцов ученые выделили полупереваренные остатки пищи и выяснили ее энергетическое содержание, а также определили видовой состав микробов.

Бактерии влияют на вес людей

Авторы исследования обнаружили, что около 40% участников эксперимента извлекали существенно большую часть энергии из съеденного и вес членов этой группы был в среднем на 10% больше.

По мнению ученых, это может указывать на недооцененный механизм развития ожирения, связанный не с пищей, которую потребляет человек, и не с особенностями самого организма, а с набором бактерий. Наибольшую эффективность извлечения энергии – и склонность к накоплению избыточного веса – показали добровольцы, в микрофлоре которых доминировали Bacteroides. Носители микрофлоры других типов, где львиная доля приходилась на бактерии Ruminococcaceae или Prevotella, переваривали пищу немного хуже и в среднем весили меньше.