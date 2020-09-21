В киевском метро нашли неизвестные миру бактерии: что это значит.
Проект MetaSUB исследует микробную жизнь станций метрополитена мира, проанализировал состояние киевской подземки. Исследователи обнаружили бактерии, которые не были известны до сих пор ученым.
От 10% до 80% геномов в образцах из столичного метро оказались неизвестными науке, пишет Громадське.
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Ученые таким образом исследуют микробное население мира / Фото MetaSUB
Результаты исследования
Ученые установили, что от 10% до 80% геномов в образцах из столичного метро — это микроорганизмы, которые не удается идентифицировать по базам данных. То есть они неизвестны науке.
И организаторы проекта заверили, что тут нет никакой сенсации, потому что в других метрополитенах, а также в естественной среде обитает много неизвестных нам бактерий.
Чаще всего их невозможно воссоздать лаборатории, поэтому никто точно не может сказать, что же это за организмы и каковы их свойства,
— отметила координатор MetaSUB в Украине Алина Фролова из Института молекулярной биологии и генетики НАНУ.
80% обнаруженных бактерий не вызывают болезней
Среди бактерий, которые удалось распознать, примерно 80% – это микроорганизмы, которые живут на коже человека или в ее дыхательных путях и обычно не вызывают болезней.
Кстати, на станции метро "Контрактовая площадь" обнаружили геном чумной палочки — как и в наземном транспорте Новой Зеландии и Нигерии.
Это можно проверить с помощью специальной базы данных, которую создали по результатам проекта MetaSUB. Здесь можно просмотреть карту микробов во всем мире.