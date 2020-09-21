Проект MetaSUB исследует микробную жизнь станций метрополитена мира, проанализировал состояние киевской подземки. Исследователи обнаружили бактерии, которые не были известны до сих пор ученым.

От 10% до 80% геномов в образцах из столичного метро оказались неизвестными науке, пишет Громадське.

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MetaSUB – что это? MetaSUB — международный проект, в рамках которого ученые 21 июня исследуют микроорганизмы метро со всего мира: образцы берут со скамеек, стен, пола, перил эскалаторов, автоматов для продажи билетов и других поверхностей. Собранные образцы отправляют в лаборатории Нью-Йорка, где их изучают и сравнивают с геномами, которые есть в базах.

Ученые таким образом исследуют микробное население мира / Фото MetaSUB

Результаты исследования

Ученые установили, что от 10% до 80% геномов в образцах из столичного метро — это микроорганизмы, которые не удается идентифицировать по базам данных. То есть они неизвестны науке.

И организаторы проекта заверили, что тут нет никакой сенсации, потому что в других метрополитенах, а также в естественной среде обитает много неизвестных нам бактерий.

Чаще всего их невозможно воссоздать лаборатории, поэтому никто точно не может сказать, что же это за организмы и каковы их свойства,

— отметила координатор MetaSUB в Украине Алина Фролова из Института молекулярной биологии и генетики НАНУ.

80% обнаруженных бактерий не вызывают болезней

Среди бактерий, которые удалось распознать, примерно 80% – это микроорганизмы, которые живут на коже человека или в ее дыхательных путях и обычно не вызывают болезней.

Кстати, на станции метро "Контрактовая площадь" обнаружили геном чумной палочки — как и в наземном транспорте Новой Зеландии и Нигерии.

Это можно проверить с помощью специальной базы данных, которую создали по результатам проекта MetaSUB. Здесь можно просмотреть карту микробов во всем мире.