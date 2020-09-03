Вспышку коронавирусной болезни зафиксировали в Киевском апелляционном суде. Диагноз COVID-19 подтвердили у одного из сотрудников государственного учреждения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда.

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Несмотря на это, учреждение продолжает работать в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям.

Однако всех участников судебных заседаний и посетителей просят воздержаться от визитов в дом правосудия, если слушания не предусматривают обязательного присутствия. Также людей простят ограничить личное посещение суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений.

Подать заявления или другие обращения можно через почтовый ящик в холле суда, а также с помощью классической или электронной почты.

Сейчас в помещении осуществляется усиленная дезинфекция и принимаются противоэпидемические мероприятия.