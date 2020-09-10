В Александровской клинической больнице города Киева говорят о недостаточности коек для больных коронавирусной инфекцией. Из-за этого больных разместили в корпусе с пациентами, страдающими почечной недостаточностью.

Об этом пишет издание "Украинская правда". Отмечается, что корпус №5, где один из этажей занимает филиал "Киевского городского центра нефрологии и диализа", разделен на две зоны: для пациентов, которые нуждаются в диализе и больных COVID-19.

Читайте также В Одесской области закончились тесты на коронавирус

В Александровской больнице сообщили, что по приказу Киевского городского совета их медучреждение определено госпитальной базой для больных COVID-19, поэтому к приему задействованы почти все корпуса учреждения.

В больнице развернуто 430 инфекционных коек, в том числе 50 интенсивной терапии для пациентов с подозрением и подтвержденным диагнозом COVID-19, поэтому почти все корпуса задействованы для оказания помощи пациентам,

– говорится в сообщении.

Пациенты, которые лечатся в отделении, обеспокоены этим, ведь у них ослабленный иммунитет и они находятся в повышенной зоне риска. Также в отделении есть немало пожилых людей.

Руководитель центра нефрологии и диализа Эдуард Красюк заявил, что зоны между пациентами с почечной недостаточностью и больными COVID-19 не пересекаются, а это решение – вынужденная мера из-за нехватки мест.

"В больнице проведено зонирование помещений отделений с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм с учетом приказа Министерства здравоохранения от 28.03. 2020 "Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)" с изменениями и согласованно с эпидемиологом", – отмечают в медучреждении.

Однако пациенты отмечают, что зоны пересекаются между собой, в частности, при выходе из здания.