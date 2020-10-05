В Киевской клинической больнице №4 большинство больных коронавирусом, обращающихся за медицинской помощью, нуждаются в кислороде.

По словам главного врача медучреждения Татьяна Мостепан в блиц-интервью OBOZREVATEL, сейчас больные COVID-19 намного тяжелее, чем раньше.

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Их совершенно невозможно сравнить с теми больными, которые были еще в июле,

– заявила Мостепан.

Директор добавила, что с начала августа в медучреждение госпитализированы 80% больных уже с дыхательной недостаточностью.

Так, для больных COVID-19 предусмотрены специальные "кислородные" кровати, к которым подведен кислород. Если состояние пациента позволяет, он получает кислородную помощь через дыхание в маске. Однако, если ситуация сложнее, больного подключают к аппарату ИВЛ для неинвазионной вентиляции легких.

Если и это не помогают, больному делают интубацию и принудительную вентиляцию легких.

В реанимационном отделении больницы находится около 20 пациентов, а отделение работает в нестандартном режиме. К сожалению, кислородные кровати фактически все заняты.