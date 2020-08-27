В Киевской области выросла заболеваемость COVID-19, а также смертность от осложнений коронавирусной болезни. Следовательно, на Киевщине, вероятно усилят карантин.

Об этом говорится в сообщении Киевской облгосадминистрации.

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Ситуация с распространением и последствиями коронавирусной инфекции ежедневно ухудшается. Показатели заболеваемости стремительно растут. К сожалению, как и показатели смертности. За 26 августа у нас уже шесть умерших от последствий COVID-19,

– отметили в Киевской ОГА.

Часть области уже в "оранжевой" зоне опасности распространения болезни. Еще часть – в "желтой". Поэтому есть серьезные предпосылки для дальнейшего усиления ограничений.

Статистика распространения заболеваемости в области

За минувшие сутки на Киевщине COVID-19 диагностировали у 94 человек. Всего в области уже 5 305 инфицированных.

Со вчерашнего дня в результате осложнений или сопутствующих заболеваний умерли 6 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, всего количество летальных случаев в регионе – 91.

В то же время выздоровели от коронавирусной болезни уже 3 507 жителей региона, из которых 66 получили отрицательный тест на COVID-19 на протяжении прошлых суток.