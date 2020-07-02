В Киеве закрыли для посетителей сразу три сервисные центра МВД. У сотрудников обнаружили коронавирус. Остальные – на самоизоляции.

Закрыли сразу три сервисных центра в Киеве

Гражданам, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, предоставят услуги в других столичных сервисных центрах. Об этом сообщил главный сервисный центр МВД на своей странице в фейсбуке.

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Какие сервисные центры закрыли на карантин:

№8045 и №8049 на улице Павла Усенко;

№8046 на Столичном шоссе.

Чем занимаются сервисные центры МВД? Основные функции:

– выдача и обмен водительских удостоверений;

– регистрация и перерегистрация транспортных средств;

– выдача и хранение номерных знаков;

– оформление разрешения на перевозку опасных грузов;

– экзамены для получения права управления транспортом.

Ситуация с коронавирусом в Киеве

По состоянию на 2 июля в Киеве зафиксировали 5 242 случая коронавируса, из них 111 – летальные. Выздоровели 1 642 больных. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 104 человек.

Всего в Украине обнаружили 45 887 случаев коронавируса, 1 185 человек умерли, 20 053 выздоровели.