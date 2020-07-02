В Киеве закрыли три сервисные центра МВД: у сотрудников – COVID-19
В Киеве закрыли для посетителей сразу три сервисные центра МВД. У сотрудников обнаружили коронавирус. Остальные – на самоизоляции.
Закрыли сразу три сервисных центра в Киеве
Гражданам, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, предоставят услуги в других столичных сервисных центрах. Об этом сообщил главный сервисный центр МВД на своей странице в фейсбуке.
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Какие сервисные центры закрыли на карантин:
- №8045 и №8049 на улице Павла Усенко;
- №8046 на Столичном шоссе.
Чем занимаются сервисные центры МВД?Основные функции:
– выдача и обмен водительских удостоверений;
– регистрация и перерегистрация транспортных средств;
– выдача и хранение номерных знаков;
– оформление разрешения на перевозку опасных грузов;
– экзамены для получения права управления транспортом.
Ситуация с коронавирусом в Киеве
По состоянию на 2 июля в Киеве зафиксировали 5 242 случая коронавируса, из них 111 – летальные. Выздоровели 1 642 больных. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 104 человек.
Всего в Украине обнаружили 45 887 случаев коронавируса, 1 185 человек умерли, 20 053 выздоровели.