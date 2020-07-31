Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему в столице высокий показатель заболеваемости коронавирусом. По его словам, в городе делают больше всего тестов в Украине.

На сегодня показатель тестирования в Киеве составляет 130 тестов на 100 тысяч человек. Об этом Виталий Кличко заявил во время ежедневного ежедневного брифинга 31 июля.

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В частности, с начала пандемии в лабораториях столице исследовано почти 73 тысяч образцов биоматериала ПЦР-методом.

А методом иммуно-ферментного анализа проведено около 10,5 тысяч тестов.

В чем отличие между ПЦР-тестами и ИФА-тестами?

Анализ ПЦР определяет наличие генома болезни в организме. Зато ИФА-тест выявляет антитела к возбудителю инфекции, которые свидетельствуют о том, болел ли человек или сталкивался с действием инфекции вообще.



Кроме этого, анализ ИФА значительно доступнее, чем анализ ПЦР. Украинские лаборатории смогут проводить около миллиона иммуноферментных анализов в сутки, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.



Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Также Виталий Кличко рассказал, что Киевский городской совет внес изменения в городскую целевую программу "Здоровье киевлян". Поэтому это должно обеспечить коммунальные медучреждения расходными материалами, а сотрудников – дополнительными выплатами.

Речь о выплате безвозвратной денежной помощи лаборантам, биологам, биохимикам, которые сталкиваются в работе, в частности, с COVID-19.

"Теперь они, как и врачи, получать ежемесячно из бюджета города фиксированную сумму доплаты – 4000 гривен. До этого они такой помощи не получали", – сообщил мэр Киева.

COVID-19 в Киеве: что известно

В общем, с начала пандемии в столице зафиксировали 8 241 случай инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки в Киеве выявили 110 новых больных COVID-19, в частности заразились 4 медика.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 28. В Деснянском – 16, Днепровском – 11 случаев.

Выздоровели от коронавируса – 2941 человек.