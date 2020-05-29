В Киеве образовалась очередь из скорых, перевозящих людей с подозрением на COVID-19: видео
Рядом с Александровской больницей в Киеве образовалась очередь из машин скорой помощи. Все они перевозили людей с подозрением на коронавирус.
13 машин скорой помощи почти одновременно привезли больных с подозрением на коронавирус в больницу, сообщает телеграм-канал Teza.
К теме Сколько больных на COVID-19 в Киеве: за сутки более 50 новых случаев заражения
На протяжении минувших суток в Киеве обнаружили 56 новых случаев COVID-19. Больше всего новых больных обнаружили в Днепровском районе – 12, в Деснянском – 9 и в Голосеевском и Дарницком районах – по 6 случаев.
По состоянию на 29 мая в столице зафиксировано 2 849 случаев коронавируса. Больше всего случаев заражения за все время зарегистрировали в Дарницком и Печерских районах.
Коронавирус в районах Киева:
- Дарницкий район – 564;
- Печерский район – 432;
- Деснянский район – 311;
- Днепровский район – 271;
- Соломенский район – 255;
- Голосеевский район – 237;
- Оболонский район – 220;
- Святошинский район – 219;
- Шевченковский район – 193;
- Подольский район – 147.