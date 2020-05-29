Рядом с Александровской больницей в Киеве образовалась очередь из машин скорой помощи. Все они перевозили людей с подозрением на коронавирус.

13 машин скорой помощи почти одновременно привезли больных с подозрением на коронавирус в больницу, сообщает телеграм-канал Teza.

К теме Сколько больных на COVID-19 в Киеве: за сутки более 50 новых случаев заражения

На протяжении минувших суток в Киеве обнаружили 56 новых случаев COVID-19. Больше всего новых больных обнаружили в Днепровском районе – 12, в Деснянском – 9 и в Голосеевском и Дарницком районах – по 6 случаев.

По состоянию на 29 мая в столице зафиксировано 2 849 случаев коронавируса. Больше всего случаев заражения за все время зарегистрировали в Дарницком и Печерских районах.

Коронавирус в районах Киева: