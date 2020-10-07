Председатель медицинской комиссии Киева Олег Гелевей сообщил, что несколько больниц уже "под завязку" заполнены инфицированными коронавирусной инфекцией.

Олег Гелевей рассказал, что в столичных больницах от коронавируса лечатся 1 587 больных, сообщает УНИАН.

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Он сообщил, что из-за постоянного прироста людей планируют привлечь дополнительные медучреждения.

Есть медучреждения, которые под завязку заполнены больными. Это – Александровская больница, 4 больница. Мы дополнительно открыли 8 больницу для приема больных – это 400 коек, и она уже почти вся заполнена,

– рассказал Гелевей.

По словам Гелевея, в городе уже начинаются проблемы с размещением больных. Для таких пациентов в Киеве было подготовлено 2268 коек. Долгое время Киев находился на грани 50% заполненности больниц, но сейчас она была перейдена.

Сегодня у нас 19 медучреждений привлечены к приему больных с коронавирусной инфекцией. Если такие тенденции будут продолжаться, то этого, явно, не хватает. И мы хотим привлечь сейчас еще двадцатое медицинское учреждение, это, в частности, 12-ю больницу,

– добавил глава медкомиссии Киева.

Он добавил, что в случае критической ситуации медкомиссия рассматривает возможность привлечь мощности медучреждений Академии медицинских наук. Глава медицинской академии господин Цимбалюк сообщил, что они готовы отдать минимум 500 коек. "И там можно разрабатывать новые методики лечения коронавирусной инфекции, потому что в этих заведениях собрана элита медицинской науки", – заявил Гелевей.