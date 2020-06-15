В Киеве директор школы не призналась, что больна коронавирусом, и общалась с людьми
В Киеве директор одной из школ продолжала работать и пришла в учебное заведение несмотря на то, что получила положительный тест на COVID-19. Будучи инфицированной, женщина контактировала с коллегами и другими людьми.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга по эпидемиологической ситуации, пишет 24 канал.
Читайте также COVID-19 обнаружили у около 32 тысяч украинцев: ситуация в областях
По словам Кличко, Госпродпотребслужба столицы уже обратилась в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела против директора одной из столичных школ – за нарушения правил самоизоляции после подтверждения заболевания коронавирусом.
У нас шокирующий случай. Как оказалось, директор школы, которая заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда уже получила положительный тест на COVID-19! Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу,
– рассказал Кличко.
Какова ситуация с распространением COVID-19 в Киеве
За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 53 киевлян, 3 из которых – медработники. Зато лишь 5 новым больным необходима была госпитализация, другие остались лечиться дома, за их состоянием следят врачи.
Всего с начала эпидемии в столице зафиксировали почти 4 тысячи случаев заболевания, из которых 90 летальных. Вместе с тем, выздоровели 1164 киевлянина.