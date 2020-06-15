В Киеве директор одной из школ продолжала работать и пришла в учебное заведение несмотря на то, что получила положительный тест на COVID-19. Будучи инфицированной, женщина контактировала с коллегами и другими людьми.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга по эпидемиологической ситуации, пишет 24 канал.

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По словам Кличко, Госпродпотребслужба столицы уже обратилась в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела против директора одной из столичных школ – за нарушения правил самоизоляции после подтверждения заболевания коронавирусом.

У нас шокирующий случай. Как оказалось, директор школы, которая заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда уже получила положительный тест на COVID-19! Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу,

– рассказал Кличко.

Какова ситуация с распространением COVID-19 в Киеве

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 53 киевлян, 3 из которых – медработники. Зато лишь 5 новым больным необходима была госпитализация, другие остались лечиться дома, за их состоянием следят врачи.

Всего с начала эпидемии в столице зафиксировали почти 4 тысячи случаев заболевания, из которых 90 летальных. Вместе с тем, выздоровели 1164 киевлянина.