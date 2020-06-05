В Киеве коронавирусом заболела директор столичной школы №197. Ее уже госпитализировали в медучреждение, однако перед обнаружением инфекции женщина контактировала со многими людьми. В частности, с директорами 3 школ, где будут проводить ВНО.

Об этом во время своего традиционного брифинга рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, пишет 24 канал.

Тем временем Отмена ВНО в Киеве является незаконной – Министерство образования

В департамент образования поступила информация о подтвержденном случае заболевания коронавирусом у директора столичной школы №197. Женщину госпитализировали. В ее школе работают почти 120 учителей, руководителей кружков и других работников,

– отметил мэр.

Кличко добавил: накануне директор посещала районное управление образования, общалась с руководителями 6 других школ.

3 школы, которые возглавляют директора, которые контактировали с ней, являются местами проведения ВНО. Сейчас учебные заведения проверяют для установления круга контактных лиц. Все они должны находиться на самоизоляции.

Специализированная школа №197 на карте Киева:

Рекомендации по проведению ВНО во время карантина / инфографика 24 канала