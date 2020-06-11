Количество бессимптомных больных коронавирусом в Киеве значительно возросло. Между тем в столице готовятся ко второй волне коронавируса.

Киев готовится к новой волне коронавируса, которую прогнозируют на осенний период, сообщает Укринформ.

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Директор департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Валентина Гинзбург рассказала, что в Киеве не наблюдается снижение количества больных коронавирус.

Кроме того, по сравнению с мартом в столице выявлено больше бессимптомных случаев заражения COVID-19.

С одной стороны, это позитив, потому что они лечатся или их наблюдают, и с другой – есть тревога, что у нас больше бессимптомных форм. То есть мы делаем обследования, например, контактных лиц, то не видим клиники, симптомов никаких нет, а COVID-19 есть,

– сказала Гинсбург.

Как Киев готовится к новой волне COVID-19

В столице планируют приобрести еще 10 единиц ПЦР-оборудования, чтобы увеличить количество тестирование киевлян и ускорить процесс массового тестирования.

С марта столичные больницы доукомплектованы ПЦР-лабораториями и продолжать делать это в дальнейшем.

В процессе подготовки к новой волне, в столице уже отремонтировали около 30 аппаратов ИВЛ и в рамках благотворительности передали в медучреждения Киева 23 аппарата.

Средства резервного фонда города приобрели оборудования на сумму около 60 миллионов гривен.

Еще 101 миллион выделили на лекарства для пациентов с COVID-19: антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты и тому подобное.

Чтобы увеличить коечный фонд, некоторые больницы столицы перепрофилировали.

На протяжении прошедших суток в Киеве зарегистрировали 91 нового больного коронавирусом и 4 летальных исхода в результате болезни.