Украина установила очередной COVID-рекорд: за последние сутки госпитализировали 330 инфицированных. Киев и еще три области приближаются к 50% заполнения больниц для больных коронавирусом.

К лидерам по количеству зараженных добавляются регионы, которые еще две-три недели назад могли похвастаться относительно стабильной ситуацией с коронавирусом. Среди них – Одесская и Харьковская области. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Национальном институте рака, сообщает Украинская правда.

Мы снова поставили рекорд по госпитализации: за минувшие сутки у нас были госпитализированы 330 человек. Вчера мы очень быстро перешли отметку в 300 госпитализированных, а сегодня уже 330,

– сообщил Степанов.

На грани 50% заполнения больниц больными с COVID-19 сейчас находятся:

Киев;

Черновицкая область;

Ровненская область;

Ивано-Франковская область.

Степанов в очередной раз призвал украинцев ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Только соблюдение социальной дистанции и правил гигиены поможет остановить пандемию коронавируса.

Список "красных зон" обновили

17 августа в Украине в обновленный список "красных зон" попадут: