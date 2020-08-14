Новый COVID-рекорд "помог": Киев и еще три области приближаются к 50% заполнения больниц
Украина установила очередной COVID-рекорд: за последние сутки госпитализировали 330 инфицированных. Киев и еще три области приближаются к 50% заполнения больниц для больных коронавирусом.
К лидерам по количеству зараженных добавляются регионы, которые еще две-три недели назад могли похвастаться относительно стабильной ситуацией с коронавирусом. Среди них – Одесская и Харьковская области. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Национальном институте рака, сообщает Украинская правда.
Мы снова поставили рекорд по госпитализации: за минувшие сутки у нас были госпитализированы 330 человек. Вчера мы очень быстро перешли отметку в 300 госпитализированных, а сегодня уже 330,
– сообщил Степанов.
На грани 50% заполнения больниц больными с COVID-19 сейчас находятся:
- Киев;
- Черновицкая область;
- Ровненская область;
- Ивано-Франковская область.
Степанов в очередной раз призвал украинцев ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Только соблюдение социальной дистанции и правил гигиены поможет остановить пандемию коронавируса.
Список "красных зон" обновили
17 августа в Украине в обновленный список "красных зон" попадут:
- город Самбор (Львовская область);
- Беляевка (Одесская область);
- Дубно (Ровненская область);
- Городенковский и Косовский районы (Ивано-Франковская область);
- Костопольский и Ровненский районы (Ровненская область);
- Кицманский район (Черновицкая область).