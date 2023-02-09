Назвали в честь Киану Ривза: ученые создали новое эффективное соединение против стойких грибков

Ученые отметили, что новое соединение настолько эффективно убивает грибки, что они решили назвать его в честь Киану Ривза, поскольку оно тоже чрезвычайно смертоносно в своих ролях.

Проблема супергрибков

В последнее время ученые все чаще говорят о супербактериях, обладающих устойчивостью к антибиотикам. Но бактерии – не единственная опасность, поскольку изменение климата вызывают мутацию грибков и вызывают все более тяжелые заболевания, которые не поддаются лечению.

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Поэтому учёные со всего мира все чаще сосредотачиваются на поиске новых препаратов против этих заболеваний. В новом исследовании большой группы немецких микробиологов и химиков удалось обнаружить вещество, успешно борющееся с распространенными патогенными грибками.

Аграрное применение кианумицина

Фермент, названный кианумицином, производится синегнойной палочкой (Pseudomonas) – грамотрицательной аэробной подвижной палочковидной бактерией.

Ученые уже показали, что кианумицины эффективно действуют против вредителей растений Botrytis cinerea, который вызывает серую гниль и ежегодно вызывает огромные потери урожая, поражая более 200 различных видов фруктов и овощей, особенно клубнику и незрелый виноград.

Кианомицин может стать лекарством

Исследования также выявили, что активный компонент в молекулах кеанумицина может подавлять рост опасных для человека грибков, таких как Candida albicans – грибок, вызывающий молочницу.

Кианумицин согласно исследованию может быть "экологической альтернативой" химическим пестицидам, а также может предложить альтернативу в борьбе с устойчивыми к лекарству грибками.

Многие патогенные для человека грибы теперь устойчивы к антимикотикам (противогрибковым) — частично из-за того, что они используются в больших количествах в сельском хозяйстве.

– рассказал соавтор исследования Себастьян Гетце.

Новое вещество показало высокую эффективность и, как надеются учёные, может стать основой новой методики лечения грибковых инфекций.