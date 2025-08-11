Потребление картофеля фри на 20% увеличивает риск опасного заболевания
- Исследование Гарвардской школы общественного здоровья показало, что потребление картофеля фри трижды в неделю увеличивает риск развития диабета 2 типа на 20%.
- Риск связан со способом приготовления, ведь картофель фри жарят в насыщенных или трансжирах, которые могут способствовать инсулинорезистентности и набору веса.
Что известно об исследовании?
Соответствующие результаты опубликовали исследователи Гарвардской школы общественного здоровья в журнале BMJ, наблюдая более 205 000 человек почти 40 лет, информирует 24 Канал.
Важно, что такие же порции вареного, печеного или пюреобразного картофеля не имели значительного влияния на риск болезни.
Почему такое влияние?
Специалисты объясняют, что риск связан не с самой картошкой, а со способом ее приготовления: фри обжаривают во фритюре на маслах с насыщенными или трансжирами, что способствует инсулинорезистентности, избытку калорий, воспалению и набору веса.
Исследователи советуют заменить фри на цельнозерновые продукты или даже вареный картофель - это может снизить риск диабета на 8–19%.
В то же время классические способы приготовления картофеля (варка, запекание, пюре) не увеличивают риск и обеспечивают клетчатку, калий и витамин C.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.