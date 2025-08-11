Употребление картофеля фри всего трижды в неделю может повысить риск развития диабета 2 типа на 20%.

Что известно об исследовании?

Соответствующие результаты опубликовали исследователи Гарвардской школы общественного здоровья в журнале BMJ, наблюдая более 205 000 человек почти 40 лет, информирует 24 Канал.

Важно, что такие же порции вареного, печеного или пюреобразного картофеля не имели значительного влияния на риск болезни.

Почему такое влияние?

Специалисты объясняют, что риск связан не с самой картошкой, а со способом ее приготовления: фри обжаривают во фритюре на маслах с насыщенными или трансжирами, что способствует инсулинорезистентности, избытку калорий, воспалению и набору веса.

Исследователи советуют заменить фри на цельнозерновые продукты или даже вареный картофель - это может снизить риск диабета на 8–19%.

В то же время классические способы приготовления картофеля (варка, запекание, пюре) не увеличивают риск и обеспечивают клетчатку, калий и витамин C.