В Полтавской области ввели карантин: где именно и при чем здесь свиньи

Во вторник, 11 октября, в Полтавской области ГСЧС обнаружило зараженные туши свиней. Из-за этого на территории, прилегающей к домохозяйству, объявили карантин.

Как сообщают спасатели, жуткую находку обнаружили в селе Миловидовка, Кременчугского района.

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Африканская чума свиней на Полтавщине

На территории частного домохозяйства обнаружена гибель десяти свиней. В патологическом материале отобранном от трупа погибшей свиноматки обнаружено ДНК вируса "Африканская чума свиней",

– сообщили в ГСЧС.

В связи с этим 11 октября в селе Миловидовка, а также в трех близлежащих селах – Гориславка, Коржевка и Олефировка – был введен карантин сроком на 40 суток. Это решение принято для предотвращения распространения заболевания. Именно эти села попали в зону защиты эпизоотического очага неблагополучного пункта.

Также установлена зона наблюдения территорию от внешних границ зоны защиты, в которую входят населенные пункты Мирное, Свободная Терешковка, Пановка, Рокито-Доновка, Майбородовка, Пащеновка, Елочки Песчанского сельского совета и Погребовское Градижского поселкового совета.

Отметим, что Африканская чума свиней – это вирусная болезнь, которая не опасна для людей, но несет смертельную угрозу для свиней. Лекарств и вакцины от заболевания нет, поэтому важно не допускать его распространения.