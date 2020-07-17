Оценив эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в Киевской области, власти решили ограничить проведение массовых мероприятий и работу развлекательных заведений и заведений общественного питания.

16 июля состоялось внеочередное заседание Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила Киевская ОГА на официальном сайте.

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По результатам заседания и с учетом оценки эпидемической ситуации в Киевской области решено ограничить:

Культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные массовые мероприятия "с наполненностью меньше 50% стационарно размещенных мест для сидения и / или меньше 1 человека на 5 квадратных метров площади здания".

Работу развлекательных и заведений общественного питания с 23 до 7 часов.

Полиция и Госпотребслужба проверяют соблюдение карантинных норм в учреждениях развлекательных и общественного питания. Работу нескольких столичных ночных клубов даже остановили. Власти обещают также усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий во время перевозок.

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