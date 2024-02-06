Какие последствия имеет для детей сексуализированное насилие

По статистике ВОЗ, каждая пятая девочка и каждый тринадцатый мальчик во всем мире переживают сексуализированное насилие в детстве. За этой страшной статистикой стоят миллионы травмированных жизней.

Что считается сексуализированным насилием

Сексуализированное насилие – это любые действия сексуального характера, которые совершает взрослый человек или старший подросток для собственной сексуальной стимуляции.

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К ним относятся разговоры, переписка, прикосновение к интимным частям тела ребенка, принуждение ребенка прикасаться к половым органам взрослого, мастурбация, совместный просмотр порно с ребенком, привлечение к вебкаму и прочее. В некоторых случаях насилие происходит в том числе для получения экономической выгоды, например, при эксплуатации детей в проституции.

Какие последствия имеет сексуализированное насилие в детстве

Сексуализированное насилие, произошедшее в детстве, имеет значительное влияние на жизнь ребенка и сильно смещает его систему координат: представление о "норме" и "не норме", о себе, мир, доверие, ответственность, безопасность, любовь, власть. У ребенка возрастает риск развития физических и ментальных заболеваний, расстройств.

Сексуализированное насилие может влиять на отношение ребенка к себе, своему телу, сексуальности, на представление об отношениях в семье, на самореализацию. Наличие такого опыта приводит к депрессии, апатии, вызывает суицидальные мысли. Ребенок может чувствовать вину и стыд, собственную инаковость, одиночество и бессилие, сомневаться в том, правильно ли он оценивает событие. Часто общее подавленное состояние сопровождает внутренний критический голос, который влияет на самооценку.

Ребенок может постоянно находиться в состоянии уязвимости, униженности, быть склонным к саморазрушению, испытывать сложности в определении собственных границ, не иметь четких ответов на вопросы "что со мной можно?" и "а мне как можно по отношению к другим"?