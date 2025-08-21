Традиционно считалось, что основными мишенями при развитии гипертонии являются сосуды и почки, а главным "виновником" – чрезмерное употребление соли. Однако новейшие научные открытия побуждают переосмыслить эту концепцию.

Исследователи из университета МакГилла (Канада) установили: чрезмерное потребление соли не только вредит сосудам и почкам, но и провоцирует воспалительные процессы в мозге, непосредственно влияющие на повышение артериального давления. Эти результаты были опубликованы в престижном журнале Neuron, пишет 24 Канал.

Наши данные свидетельствуют: именно мозг может быть двигателем возникновения артериальной гипертензии. Это открывает новые горизонты для разработки современных подходов к лечению,

– объясняет руководитель исследования, доцент кафедры физиологии Маша Прагер-Хуторски.

Почему гипертонию так трудно лечить?

Гипертония – настоящая эпидемия века: она встречается у двух из трех людей старше 60 лет и ежегодно становится причиной около 10 миллионов смертей в мире. Коварство болезни заключается в том, что у многих она не имеет явных симптомов, но при этом увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и других фатальных осложнений.

Интересно, что почти треть пациентов с гипертонией не реагируют на стандартную медикаментозную терапию, ориентированную на сосуды и почки. В течение десятилетий именно их считали главным "источником проблемы". Однако теперь оказалось: не обращать внимания на роль мозга было ошибкой.

Как происходило исследование?

Чтобы приблизить эксперимент к реальным условиям, ученые заменили воду обычных лабораторных крыс на раствор с 2% соли – это приблизительный эквивалент рациона людей, которые регулярно употребляют фастфуд, бекон, лапшу быстрого приготовления и обработанные сыры.

Такое питание активировало иммунные клетки в специфических участках мозга, вызывая хроническое воспаление и скачок гормона вазопрессина, что и поднимал давление. Важно, что эти процессы удалось отследить с помощью современных методов нейровизуализации.

Значение мозга в развитии гипертонии долгое время оставалось вне внимания медицинских исследований – частично из-за сложности изучения. Но новейшие технологии позволяют увидеть эти процессы вживую,

– отмечает Прагер-Хуторски.

Полученные данные доказывают: уменьшение количества соли в рационе – не только профилактика сердечно-сосудистых проблем, но и важный шаг для сохранения здоровья мозга.