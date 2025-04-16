Как смартфоны и интернет влияют на когнитивные способности

Первое поколение людей, для которых технологии стали значимой частью жизни, уже достигло зрелого возраста. Как же постоянное использование гаджетов повлияло на их когнитивные способности? Ответ на этот вопрос предложили ученые из двух университетов США.

Риски, связанные с так называемым "цифровым слабоумием", включая ухудшение памяти и внимания, обсуждаются научным сообществом уже более двух десятилетий. Этот эффект связывали с непрерывным потоком онлайн-информации, с которой люди сталкиваются ежедневно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Human Behavior.

Также на тему Поможет свет: как проснуться бодрым

Новое исследование влияния гаджетов

Некоторые исследования даже демонстрировали уменьшение объема серого вещества в мозге и структурные изменения в его строении. Однако в недавней публикации, которую подготовили нейропсихолог Джаред Бенге из Университета Техаса в Остине и его коллега Майкл Скаллин из Университета Бейлора, отмечается, что подобные опасения переоценены.

Ученые провели анализ 57 исследований, выполненных за последние 18 лет, используя данные из таких баз, как Medline, PsycInfo, CINAHL, Science Direct, Scopus, Cochrane Library, ProQuest и Web of Science. В этих работах изучалась связь между использованием цифровых технологий и когнитивными функциями. В исследованиях приняли участие 411 430 человек со всего мира, средний возраст которых составлял 68,7 лет.

Гаджеты уменьшают риск когнитивных нарушений

По результатам анализа было установлено, что использование цифровых технологий ассоциируется со снижением риска когнитивных нарушений на 42%. Этот вывод оставался статистически значимым даже с учетом различных факторов, таких как состояние здоровья, демографические и социально-экономические показатели.

Однако специалисты предостерегают: интерпретировать эти данные однозначно нельзя. Прямой причинно-следственной связи не было установлено, поскольку такие исследования не дают ответа на вопрос: защищает ли использование технологий от деменции, или, возможно, люди с хорошими когнитивными способностями чаще пользуются технологиями? Вероятно, оба эти фактора могут действовать одновременно.

Кроме того, во многих рассмотренных публикациях не учитывали характер цифровой активности. Например, зависимости от смартфонов в этих исследованиях внимания не уделяли. При этом очевидно, что прокрутка ленты в социальных сетях, чтение электронных писем, онлайн-общение или работа с профессиональными приложениями – это совершенно разные виды активности.

Авторы исследования приходят к выводу: несмотря на распространенные опасения, "цифровое слабоумие" в зрелом возрасте вряд ли представляет угрозу. Даже если технологии не приносят прямой пользы для здоровья мозга, они точно не являются значительным фактором риска.