Кофеин влияет на работу мозга во время сна: почему это важно

Кофеин – одно из самых распространенных психостимулирующих веществ в мире, содержащееся не только в кофе, но и в чае, шоколаде, энергетических и газированных напитках. Новое исследование позволило глубже понять, как кофеин влияет на сон и восстановление нервной системы.

Как кофеин влияет на мозговую активность во время сна

Группа исследователей из Монреальского университета под руководством Филиппа Тьольке и Карима Джерби применила искусственный интеллект и электроэнцефалографию для изучения влияния кофеина на ночной сон у 40 здоровых добровольцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Medical Xpress.

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Было установлено, что под действием кофеина возрастает сложность нейронных сигналов и повышается так называемая "критичность" – динамический баланс между упорядоченностью и хаотичностью, что позволяет мозгу быть одновременно гибким и продуктивным.

Ученые также выяснили, что потребление кофеина снижает выраженность медленных тета- и альфа-волн, которые связаны с глубокими фазами сна, и повышает бета-ритмы, характерные для состояния бодрости.

Кофеин делает мозг более возбужденным даже во время сна, что может мешать полноценному восстановлению,

– отмечает Джерби.

Молодежь сильнее реагирует на кофеин

Авторы исследования обнаружили, что реакция на кофеин отличается в зависимости от возраста. У людей в возрасте от 20 до 27 лет фиксировали более выраженные изменения мозговой активности, особенно в фазе быстрого сна (REM). Это объясняется тем, что у молодых людей больше аденозиновых рецепторов, на которые влияет кофеин.

"С возрастом чувствительность к кофеину снижается, поэтому действие напитка становится менее ощутимым", – объясняет соавтор исследования Джули Карриер.

Ученые не взялись интерпретировать полученные результаты - необходимы дальнейшие исследования, чтобы уточнить, как эти нейронные изменения влияют на когнитивное здоровье и повседневное функционирование, а также для разработки персонализированных рекомендаций по потреблению кофеина.