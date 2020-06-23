Пожилые люди заражаются от близких гораздо чаще, чем молодежь. Ученые подчеркивают, что инфицированные становятся заразными до появления симптомов.

Ученые проанализировали, как COVID-19 распространяется среди членов семьи больного или сожителей квартиры. Новое исследование опубликовали в The Lancet Infectious Diseases.

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Анализ базировался на данных о наблюдении за 349 больными COVID-19 и 1964 людьми, с которыми они контактировали.

Инфицированные SARS-CoV-2 в этом исследовании редко передавали вирус людям вне своего дома и не членам семьи. Такая вероятность была всего 2,4%. В то же время, риск заражения среди жителей одного дома была 17,1%, а среди родственников – 12,4%.

Люди редко заражают людей, с которыми живут / Фото unsplash

Самым высоким был риск заражения у людей в возрасте 60 лет и старше: при совместном проживании с инфицированным они болели в 28% случаев, а риск заразиться от родственников был 18,4%. Для молодых людей (20 лет и моложе) эти риски составляли соответственно 6,4% и 5,2%.

Почему нужно отслеживать контакты больных коронавирусом

Ученые указывают, что изоляция людей, контактировавших с больными, может играть важную роль в профилактике бессимптомного распространения инфекции.

Среднее количество людей, которых заражал один инфицированный, в этом исследовании составило 0,5. То есть, на двух инфицированных приходился один зараженный. Но если контакты больных людей не отслеживались и не проводилась своевременная изоляция, этот показатель имел тенденцию к увеличению.