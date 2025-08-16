Укр Рус
16 августа, 17:20
"Зеленая инвестиция в долголетие": какой овощ замедляет старение и защищает от болезней

Анастасия Лукашевская
Основные тезисы
  • Шпинат богат витамином С, лютеин и зеаксантин, которые уменьшают воспаление и защищают клетки от старения.
  • Шпинат помогает нормализовать давление, снижает риск онкологии, улучшает пищеварение и поддерживает когнитивные функции.

Секрет долголетия начинается с правильного питания. Рацион, богатый овощами и фруктами, помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых и онкологических болезней.

Какой самый полезный овощ?

Это подтвердил ряд исследований, а среди всех продуктов особое внимание диетологи уделяют шпинату, который называют "зеленой инвестицией" в здоровье, рассказывает 24 Канал. 

Какие свойства шпината?

  • Антиоксидантная сила

В шпинате содержатся витамин С, лютеин и зеаксантин, которые уменьшают уровень воспаления и защищают клетки от старения.

  • Здоровье сердца и профилактика рака

Благодаря высокому содержанию нитратов шпинат помогает нормализовать давление, а фитонутриенты и бета-каротин снижают риск некоторых видов онкологии.

  • Польза для пищеварения

Приготовленный шпинат является источником клетчатки и каротиноидов, улучшающих работу кишечника и поддерживающих микрофлору.

  • Поддержка мозга

Фолиевая кислота и антиоксиданты способствуют сохранению когнитивных функций у пожилых людей.

Обратите внимание. Добавить шпинат в рацион просто, он прекрасно подходит не только в салатах. Его можно обжарить с чесноком, добавить в смузи, салаты, сэндвичи или роллы. Замороженные листья станут универсальным ингредиентом для супов, пасты или омлетов.

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.