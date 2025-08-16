"Зеленая инвестиция в долголетие": какой овощ замедляет старение и защищает от болезней
- Шпинат богат витамином С, лютеин и зеаксантин, которые уменьшают воспаление и защищают клетки от старения.
- Шпинат помогает нормализовать давление, снижает риск онкологии, улучшает пищеварение и поддерживает когнитивные функции.
Секрет долголетия начинается с правильного питания. Рацион, богатый овощами и фруктами, помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых и онкологических болезней.
Какой самый полезный овощ?
Это подтвердил ряд исследований, а среди всех продуктов особое внимание диетологи уделяют шпинату, который называют "зеленой инвестицией" в здоровье, рассказывает 24 Канал.
Какие свойства шпината?
- Антиоксидантная сила
В шпинате содержатся витамин С, лютеин и зеаксантин, которые уменьшают уровень воспаления и защищают клетки от старения.
- Здоровье сердца и профилактика рака
Благодаря высокому содержанию нитратов шпинат помогает нормализовать давление, а фитонутриенты и бета-каротин снижают риск некоторых видов онкологии.
- Польза для пищеварения
Приготовленный шпинат является источником клетчатки и каротиноидов, улучшающих работу кишечника и поддерживающих микрофлору.
- Поддержка мозга
Фолиевая кислота и антиоксиданты способствуют сохранению когнитивных функций у пожилых людей.
Обратите внимание. Добавить шпинат в рацион просто, он прекрасно подходит не только в салатах. Его можно обжарить с чесноком, добавить в смузи, салаты, сэндвичи или роллы. Замороженные листья станут универсальным ингредиентом для супов, пасты или омлетов.
