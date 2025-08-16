Какой самый полезный овощ?

Это подтвердил ряд исследований, а среди всех продуктов особое внимание диетологи уделяют шпинату, который называют "зеленой инвестицией" в здоровье, рассказывает 24 Канал.

Какие свойства шпината?

Антиоксидантная сила

В шпинате содержатся витамин С, лютеин и зеаксантин, которые уменьшают уровень воспаления и защищают клетки от старения.

Здоровье сердца и профилактика рака

Благодаря высокому содержанию нитратов шпинат помогает нормализовать давление, а фитонутриенты и бета-каротин снижают риск некоторых видов онкологии.

Польза для пищеварения

Приготовленный шпинат является источником клетчатки и каротиноидов, улучшающих работу кишечника и поддерживающих микрофлору.

Поддержка мозга

Фолиевая кислота и антиоксиданты способствуют сохранению когнитивных функций у пожилых людей.

Обратите внимание. Добавить шпинат в рацион просто, он прекрасно подходит не только в салатах. Его можно обжарить с чесноком, добавить в смузи, салаты, сэндвичи или роллы. Замороженные листья станут универсальным ингредиентом для супов, пасты или омлетов.